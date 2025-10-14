Челябинский «Трактор» в домашнем матче проиграл омскому «Авангарду»

Челябинский «Трактор» не сумел обыграть «Авангард»
Челябинский ХК «Трактор» в домашнем матче 14 октября уступил «Авангарду». Гости выиграли со счетом 8:5, передает корреспондент URA.RU.

Счет в первом периоде открыл омский игрок Василий Пономарев. Автором ответного гола стал челябинский хоккеист Егор Горшков. Далее три шайбы подряд забили игроки «Авангарда» Дамир Шарипзянов, Дмитрий Рашевский и Николай Прохоркин. Челябинец Федор Крощинский смог сократить разрыв и на первый перерыв команды ушли со счетом 4:2 в пользу хозяев.

Во втором периоде в «Тракторе» отличились Джошуа Ливо, Пьеррик Дюбе и Михаил Григоренко. В «Авангарде» авторами голов стали Эндрю Потуральски и Дмитрий Рашевский. Счет в третьем периоде открыл Прохоркин («Авангард»). Восьмую шайбу в пустые ворота «Трактора» забил Потуральски.

В предыдущем матче, 11 октября в Челябинске, «Трактор» со счетом 3:1 одолел ХК «Локомотив» (Ярославль). Следующий матч, 18 октября, у челябинцев состоится на домашнем льду. «Трактор» встретится с «Салаватом Юлаевым» (Уфа).

