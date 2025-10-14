С 1 ноября в России на человека можно будет оформить не более 20 сим-карт

С 1 ноября 2025 года в России вступит в силу ограничение на оформление сим-карт. На одного человека разрешат регистрировать не более 20 номеров у всех операторов связи. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
«С 1 ноября 2025 года вступают в силу положения федерального закона, согласно которым на одного человека можно будет оформить не более 20 сим-карт — суммарно у всех операторов», — приводит слова управления ТАСС. Отмечается, что если лимит будет превышен, операторы сотовой связи не в праве продолжать обслуживание.
Также уточняется, что узнать актуальный список sim-карт можно несколькими способами. Самым простым считается использование портала «Госуслуги». После авторизации в личном кабинете необходимо перейти в раздел «сим-карты», где отображаются все номера, оформленные на данный паспорт. Если среди них окажутся неизвестные пользователю номера, от них можно отказаться — как на портале, так и в любом салоне связи.
Альтернативный способ — обращение в службу поддержки мобильного оператора или визит в офис с паспортом. Там предоставят полный список номеров, оформленных на конкретного человека, и помогут отказаться от ненужных.
