Нардеп Бужанский: завершение конфликта на Украине ожидается до конца осени

Боевые действия на территории Украины могут завершиться до конца ноября 2025 года. Об этом сообщил депутат Верховной рады Максим Бужанский в интервью украинскому изданию «Телеграф». По его словам, среди народных депутатов и известных политиков страны все чаще появляется информация о возможной скорой остановке конфликта.
Бужанский пояснил, что речь идет не о полном мире или подписании соглашений, а именно о прекращении боевых действий. «Сейчас я надеюсь, что до конца ноября наступит остановка боевых действий. Я сейчас не говорю о мире, о прекращении конфликта, подписании соглашений. Но мне кажется, что это ожидание висит в воздухе», — отметил парламентарий в беседе с изданием.
Депутат добавил, что похожими ожиданиями делятся и другие представители украинского истеблишмента. По словам Бужанского, на настроения в политических кругах повлиял успех президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке, что, по его мнению, повысило авторитет американского лидера и расширило возможности для влияния на ситуацию на Украине.
