Трамп снова разочарован конфликтом на Украине, несмотря на дружбу с Путиным

Американский президент Дональд Трамп заявил, что разочарован ходом урегулирования конфликта на Украине. При этом, лидер США сказал в интервью о дружбе с президентом России Владимиром Путиным.
«Я очень разочарован», — сообщил Трамп в интервью Fox News. Он добавил, что другие конфликты ему удается успешно разрешать.
Ранее Трамп уже подчеркивал, что рассчитывал на быстрое разрешение конфликта на Украине благодаря хорошим отношениям с Владимиром Путиным, однако ситуация оказалась сложнее, чем ожидалось. Президент США отмечал, что украинский кризис может быть даже труднее для урегулирования, чем конфликты на Ближнем Востоке, и продолжает внимательно следить за развитием событий.
