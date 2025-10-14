14 октября 2025

Трамп снова разочарован конфликтом на Украине, несмотря на дружбу с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп прокомментировал ход урегулирования конфликта на Украине
Трамп прокомментировал ход урегулирования конфликта на Украине Фото:

Американский президент Дональд Трамп заявил, что разочарован ходом урегулирования конфликта на Украине. При этом, лидер США сказал в интервью о дружбе с президентом России Владимиром Путиным.

«Я очень разочарован», — сообщил Трамп в интервью Fox News. Он добавил, что другие конфликты ему удается успешно разрешать.

Ранее Трамп уже подчеркивал, что рассчитывал на быстрое разрешение конфликта на Украине благодаря хорошим отношениям с Владимиром Путиным, однако ситуация оказалась сложнее, чем ожидалось. Президент США отмечал, что украинский кризис может быть даже труднее для урегулирования, чем конфликты на Ближнем Востоке, и продолжает внимательно следить за развитием событий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что разочарован ходом урегулирования конфликта на Украине. При этом, лидер США сказал в интервью о дружбе с президентом России Владимиром Путиным. «Я очень разочарован», — сообщил Трамп в интервью Fox News. Он добавил, что другие конфликты ему удается успешно разрешать. Ранее Трамп уже подчеркивал, что рассчитывал на быстрое разрешение конфликта на Украине благодаря хорошим отношениям с Владимиром Путиным, однако ситуация оказалась сложнее, чем ожидалось. Президент США отмечал, что украинский кризис может быть даже труднее для урегулирования, чем конфликты на Ближнем Востоке, и продолжает внимательно следить за развитием событий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...