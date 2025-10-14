14 октября 2025

В Челябинске мужчина спасся от пожара, забравшись на подоконник. Фото

МЧС вызволило мужчину из огненной ловушки в Челябинске
© Служба новостей «URA.RU»
Пожарные оперативно прибыли на место пожара в Челябинске
Пожарные оперативно прибыли на место пожара в Челябинске

Сотрудники МЧС России спасли мужчину из горящей квартиры на улице Коммунаров в Челябинске поздно вечером 14 октября. Пожар произошел на третьем этаже жилого дома, огонь быстро распространился по помещению. К моменту прибытия пожарных мужчина оказался в огненной ловушке и не мог покинуть квартиру через входную дверь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Мужчина стоял на подоконнике, и путь через дверь был отрезан огнем. Наши сотрудники спасли его с помощью лестницы и передали медикам», — рассказали в пресс-службе.

Остальные жильцы дома смогли самостоятельно покинуть опасную территорию. Были эвакуированы 20 человек, в том числе пятеро детей.

Прибывшие пожарные предотвратили распространение огня на кровлю здания. По данным МЧС, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 12 сотрудников МЧС и три единицы техники. Причины происшествия устанавливают специалисты отдела дознания. Информации о пострадавших, кроме спасенного мужчины, не поступало.

Накануне днем в Челябинске на улице Агалакова в одном из помещений шашлычной вспыхнул пожар. В связи с риском распространения огня на прилегающие строения было эвакуировано 30 человек.

Пожар произошел на третьем этаже здания, огнеборцам удалось предотвратить его распространение на крышу
Пожар произошел на третьем этаже здания, огнеборцам удалось предотвратить его распространение на крышу
Фото:

© Служба новостей «URA.RU»
