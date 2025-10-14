Сотрудники МЧС России спасли мужчину из горящей квартиры на улице Коммунаров в Челябинске поздно вечером 14 октября. Пожар произошел на третьем этаже жилого дома, огонь быстро распространился по помещению. К моменту прибытия пожарных мужчина оказался в огненной ловушке и не мог покинуть квартиру через входную дверь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«Мужчина стоял на подоконнике, и путь через дверь был отрезан огнем. Наши сотрудники спасли его с помощью лестницы и передали медикам», — рассказали в пресс-службе.
Остальные жильцы дома смогли самостоятельно покинуть опасную территорию. Были эвакуированы 20 человек, в том числе пятеро детей.
Прибывшие пожарные предотвратили распространение огня на кровлю здания. По данным МЧС, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 12 сотрудников МЧС и три единицы техники. Причины происшествия устанавливают специалисты отдела дознания. Информации о пострадавших, кроме спасенного мужчины, не поступало.
Накануне днем в Челябинске на улице Агалакова в одном из помещений шашлычной вспыхнул пожар. В связи с риском распространения огня на прилегающие строения было эвакуировано 30 человек.
