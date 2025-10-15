В Петербурге порезали полицейского при осмотре авто

В центре Санкт-Петербурга двое неизвестных напали с ножом на сотрудника полиции во время проверки автомобиля. Инцидент произошел возле Дворцовой площади, сообщает telegram-канал 78.ru.
«Двое мужчин 40-50 лет ранили ножом сотрудника полиции во время осмотра автомобиля», — сообщает источник telegram-канала. После этого нападавшие скрылись на машине, объявлен план «Перехват».
Ранее в центре Санкт-Петербурга на Невском проспекте трое граждан ближневосточного государства пострадали в драке, а двое местных жителей были задержаны по подозрению в хулиганстве. На них составили протокол за мелкое хулиганство.
