ВСУ пытались атаковать Россию десятками БПЛА

В ночь на 15 октября российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ. Всего были перехвачены 59 беспилотников над восемью регионами и Черным морем.
«Средствами противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожены и перехвачены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении в telegram-канале Минобороны России. Под атакой оказались Ростовская, Волгоградская, Белгородская, Воронежская, Брянская, Курская и Орловская области, а также три беспилотника сбили над Черным морем, еще четыре — над Крымом.
Ранее российские войска уничтожили производство дронов ВСУ в Харькове, о чем писал RT. Беспилотники поставлялись для двух подразделений и предназначались для атак по российским позициям. Также ранее сообщалось об атаках БПЛА на Волгоградскую и Ростовскую области. По сообщениям глав регионов, пострадавших не было.
