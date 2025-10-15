ВСУ пытались атаковать Россию десятками БПЛА

Минобороны: уничтожено 59 беспилотников ВСУ за прошедшую ночь
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Беспилотники перехватили над восьми регионами и Черным морем
Беспилотники перехватили над восьми регионами и Черным морем Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 15 октября российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ. Всего были перехвачены 59 беспилотников над восемью регионами и Черным морем.

«Средствами противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожены и перехвачены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении в telegram-канале Минобороны России. Под атакой оказались Ростовская, Волгоградская, Белгородская, Воронежская, Брянская, Курская и Орловская области, а также три беспилотника сбили над Черным морем, еще четыре — над Крымом.

Ранее российские войска уничтожили производство дронов ВСУ в Харькове, о чем писал RT. Беспилотники поставлялись для двух подразделений и предназначались для атак по российским позициям. Также ранее сообщалось об атаках БПЛА на Волгоградскую и Ростовскую области. По сообщениям глав регионов, пострадавших не было.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь на 15 октября российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ. Всего были перехвачены 59 беспилотников над восемью регионами и Черным морем. «Средствами противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожены и перехвачены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении в telegram-канале Минобороны России. Под атакой оказались Ростовская, Волгоградская, Белгородская, Воронежская, Брянская, Курская и Орловская области, а также три беспилотника сбили над Черным морем, еще четыре — над Крымом. Ранее российские войска уничтожили производство дронов ВСУ в Харькове, о чем писал RT. Беспилотники поставлялись для двух подразделений и предназначались для атак по российским позициям. Также ранее сообщалось об атаках БПЛА на Волгоградскую и Ростовскую области. По сообщениям глав регионов, пострадавших не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...