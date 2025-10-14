Коммунистам не удалось заработать политические очки в самом скандальном городе ХМАО

Очередной скандал в проблемном Пыть-Яхе попыталась раздуть КПРФ оппозиция, сыграв на ошибках предыдущих градоначальников. Мэры разрабатывали проект выкупа балков по закупочным ценам, но это решение признали незаконным контролирующие органы. В соцсетях были десятки комментариев от членов местной ячейки компартии, но на встречу с окружными властями пришли всего 18 человек.
«Контролирующие органы нашли нарушения в реализации механизма по выкупу балков по закупочной цене. В Пыть-Яхе была проведена встреча с представителями окружных и местных властей, на которую, вопреки попыткам КПРФ „раскачать“ протестную повестку, пришло всего 18 балочников. Оказалось, что „диванный протест“ устроили местные коммунисты в соцсетях», — отмечает инсайдер.
Новый мэр Сергей Елишев пояснил, что на выкуп по закупочной цене наложила вето Счетная палата, ее позицию поддержала прокуратура. Взамен муниципалитет разработал легальный механизм: вводятся мягкие условия для приобретения жилья. Горожане, прописанные в балках, получили окружную субсидию. Те, кто проживал в них без регистрации на 1 января 2012 года, получили возможность въехать в новые квартиры с выкупом в рассрочку на 10 лет, а малоимущие — на 15. «Мы подробно обсудили проект, который сейчас находится на рассмотрении в Думе города. Он предусматривает возможность выкупа жилых помещений по рыночной стоимости, которая снижается на 20-50 %, в зависимости от периода проживания на территории города. Предусмотрено прекращение обязательств по договорам купли-продажи для участников СВО независимо от периода проживания, а также сохранение беспроцентной рассрочки по оплате по договору купли-продажи на 10-15 лет», — пояснил градоначальник.
Тема находится на особом контроле губернатора Югры Руслана Кухарука. На заседании правительства он обратил особое внимание внупола на необходимость оказания поддержки данной категории жителей. Индивидуальное консультирование этому вопросу будет продолжаться. Елишев в соцсетях заявил, что готов лично принять всех заинтересованных граждан для детального обсуждения ситуации.
