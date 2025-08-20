«Политический спектакль»: лидер КПРФ ХМАО вступил в конфронтацию с новым мэром

Лидер КПРФ в ХМАО Алексей Савинцев вступил в конфронтацию с мэром Пыть-Яха Сергеем Елишевым из-за собачьих приютов. Главный югорский коммунист взял город на личный контроль и заявил, что нападки местных медиа и пабликов на градоначальника якобы не связаны с политикой, а продиктованы исключительно интересами жителей.
«Прочитав публикацию [URA.RU], я понял, что, по сути, ты пригласил меня в гости. Что ж, я принял приглашение. Как бывший глава города, я прекрасно понимаю, как работают подобные механизмы. И в данном случае делаю очевидный вывод: полномочия по решению „собачьего вопроса“ тобой исполняются неудовлетворительно. Две недели мёртвые собаки лежали под палящим солнцем рядом с живыми прямо в черте города. Это не просто безответственность, это варварство — как такое можно было допустить», — публикует заявление Савинцева местный паблик «Вконтакте» «Пыть-Ях Онлайн», который, по данным источников агентства, является рупором местного отделения КПРФ.
В своей публикации Савинцев упомянул многомесячные жалобы на «стаи собак, нападающих на детей и фермерские хозяйства». Собеседник агентства в политическом истеблишменте города отмечает, что лидер КПРФ таким образом вступился за своих ставленников на территории, которых жители и общественники обвинили в попытке дискредитировать главу города и попиариться на проблемной ситуации.
В администрации Пыть-Яха URA.RU официально прокомментировали, что с апреля 2025 года к ним не поступали жалобы на нападение животных или на жестокое обращение. В июне мэр Сергей Елишев и депутат Людмила Завадская нашли на территории приюта благотворительного фонда «Ушастик, живи» 65 трупов собак. Они почти две недели пролежали без захоронения (в этом также упрекал главу города Савинцев) — обязанность по утилизации была возложена на руководство фонда, однако те заявили о нехватке средств, и в итоге останки уничтожала ветслужба. Мэрия не могла оплатить расходы по утилизации — прокуратура предупредила, что это было бы нецелевое расходование средств.
Завадская назвала происходящее политическим спектаклем. «А теперь, когда мэр, пришедший всего 3 месяца назад, пытается навести порядок, вы кидаете в него грязью, не предложив ни одного решения? Это — не защита интересов жителей. Это — инсценировка возмущения, политический спектакль. Когда мы раскапывали землю, рядом не было ни одного „голоса справедливости“. Ни один депутат, ни один представитель партий, в том числе КПРФ, не пришел и не позвонил. Мы двое суток работали на месте, и только потом — после резонанса, после того, как все вскрылось — начались громкие обвинения и яркие лозунги», — заметила депутат.
В поддержку Савинцева в паблике выступили члены КПРФ, в том числе Нажмутдин Джафаров. Но за мэра вступились горожане. Так, например, жительница Пыть-Яха, зарегистрированная «Вконтакте» как Алеся Барановская, упрекнула коммунистов в том, что вопросы о содержании беспризорных собак Савинцев задал именно Елишеву, который всего три месяца стоит у руля города. «Вот читаю и удивляюсь! Почему вы все не задавали эти вопросы господину [Александру] Морозову и [Дмитрию] Горбунову (бывшие мэры Пыть-Яха — прим. ред.), который сидел и фоткался у власти аж целых полтора года? Почему вы все молчали тогда? Человек пришел всего три месяца назад, а уже сделал больше, чем каждый из предыдущих „начальников“! Просто уже видимо кто-то начал политику перед выборами. А остальные, не разобравшись, пишут гадости», — высказала мнение женщина.
Еще одна жительница Пыть-Яха по имени Татьяна заявила, что Савинцев заблокировал ее, когда она начала задавать похожие вопросы. Женщина опубликовала подтверждающий скриншот.
Экс-депутат Тюменской областной думы от ЛДПР, политолог Александр Лобов также выступил в поддержку Елишева. «Очевидно, что коммунисты в Пыть-Яхе демонстрируют типичную для них стратегию разрушительной и деструктивной политической борьбы, которая наносит вред не только конкретному главе муниципалитета, но и всему городу. Использование темы приютов для бездомных собак как инструмента для набора политических очков — это циничный и недопустимый, на мой взгляд, подход. Вместо конструктивного диалога и совместного поиска решений представители КПРФ в Югре предпочитают раздувать скандалы и нагнетать негатив, игнорируя реальные потребности и настроения жителей. Безусловно, такое поведение — не политическая борьба, а попытка манипуляции общественным мнением посредством фейковых конфликтов и создания искусственных врагов. Коммунисты, фактически, ставят под угрозу развитие города, особенно если учесть, что при новом мэре начались реальные улучшения инфраструктуры — ремонт дорог и благоустройство дворов после многолетнего запустения. Без сомнения их действия подрывают доверие к власти и мешают спокойной и продуктивной работе во благо жителей», — написал Лобов в своих соцсетях.
Ранее URA.RU писало о том, что коммунисты разорвали перемирие с новым мэром Пыть-Яха Сергеем Елишевым. По данным источников агентства, местные медиа и паблики, аффилированные с КПРФ, начали кампанию по его дискредитации, используя проблемный вопрос о безнадзорных животных.
