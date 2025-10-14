14 октября 2025

Визит министра в Екатеринбург сорвался

Глава минздрава РФ Мурашко не прилетит в Екатеринбург на юбилей УГМУ
Михаил Мурашко не прилетит в Екатеринбург на 95-летие родного вуза
Михаил Мурашко не прилетит в Екатеринбург на 95-летие родного вуза

Глава российского минздрава Михаил Мурашко не прилетит в Екатеринбург, как предполагалось ранее. Он должен был принять участие в торжествах по случаю юбилея родного вуза — УГМУ, но отменил визит. Об этом URA.RU сообщил источник и объяснил, почему. 

«Есть предположение, что визит отменен на фоне скандала с Уральским институтом кардиологии, где сняли главврача Яна Габинского. Вроде как просто приехать на праздник и не заглянуть в кардиоцентр, где его ждут, — неудобно. Но и поехать туда тоже нет смысла, потому что решение об отставке Габинского никто не отменит», — сказал собеседник агентства. 

Об отставке Габинского агентство сообщало 7 октября. Новость стала шоком для коллектива кардиоцентра. В надежде вернуть себе шефа, сотрудники написали обращение президенту Владимиру Путину. Также они ждали министра Мурашко, намереваясь изложить ему свои доводы.

Разобраться в ситуации в институт приезжала замгубернатора — глава свердловского минздрава Татьяна Савинова. Она объяснила свое решение об отставке Габинского законодательством РФ: 73-летний кардиолог не может занимать пост главврача из-за возраста. А вскоре после ухода Габинского в кардиоцентре начала проверку комиссия Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

