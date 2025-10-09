Назначен новый глава свердловского кардиоцентра после отставки Яна Габинского

Исполнять обязанности главного врача Уральского института кардиологии будет Андрей Лозовский — врач анестезиолог-реаниматолог и сотрудник этого же центра. Такую информацию озвучил свердловский минздрав.
«Андрей Алексеевич с 2010 года возглавляет отделение реанимации и анестезиологии Уральского института кардиологии. Его общий стаж в здравоохранении составляет 21 год. К исполнению своих обязанностей новый руководитель приступил 10 октября», — говорится в посте в telegram-канале ведомства.
Предыдущий главврач — Ян Габинский — был отправлен в отставку 7 октября. Эта новость вызвала возмущение коллектива, который написал обращения губернатору Денису Паслеру и президенту Владимиру Путину в попытке отстоять своего шефа. Успокоить сотрудников и объяснить им решение минздрава приезжала замгубернатора Татьяна Савинова.
