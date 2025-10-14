Где купить доллары нового образца в Перми

В Перми доллары нового образца, выпущенные после 2013 года, продают в четырех банках. Речь идет о ПСБ, «Газпромбанке», «Экспобанке» и «Быстробанке». Такая информация опубликована на сайте «Банки.ру».
«Доллары нового образца имеются в наличии в ПСБ, „Экспобанке“ и „Газпромбанке“ и „Быстробанке“. Курс на 15 октября 2025 года от 80,95 рубля», — сказано на сайте.
Корреспондент URA.RU позвонил в колл-центры банков, чтобы проверить, действительно ли купюры есть в кассах. В ПСБ автоответчик сообщил, что такую информацию можно узнать только в отделении банка. При этом старые купюры на новые здесь не меняют. На выделенной линии «Газпромбанка» тоже отвечает виртуальный помощник. Он сообщил, что новые доллары доступны в отделениях без комиссии и предварительного заказа. В «Экспобанк» дозвониться не удалось.
Также корреспондент агентства попробовал дозвониться в «Быстробанк», так как именно там один из самых выгодных курсов по продаже долларов. Автоответчик сообщил, что за подбор долларов нового образца здесь берут комиссию в размере 3,5% от суммы обмена. Старые доллары принимают тоже с комиссией — 1%. Узнать о наличии новых купюр в пермском офисе по телефону не удалось.
Ранее URA.RU рассказало, что с осени 2024 года обменные пункты в зарубежных странах отказываются принимать у туристов доллары, выпущенные до 2013 года. При отсутствии американских купюр в российских банках путешественникам рекомендуют покупать валюту других стран.
