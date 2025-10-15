В США заговорили о проблемах с поставками Tomahawk Украине

Поставка крылатых ракет Tomahawk ВСУ может столкнуться с серьезными препятствиями из-за отсутствия у Киева необходимых пусковых установок. Об этом сообщает одна из американских газета. Пентагон уже подготовил планы по продаже или передаче Украине этих ракет.
По данным The New York Times (NYT), ключевая проблема возможной сделки заключается в технической стороне: для использования Tomahawk Украине потребуются армейские пусковые установки Typhon. По утверждению представителей военных кругов, такой шаг может приблизить Штаты к открытому противостоянию с Россией.
Сейчас остается неясным, какое количество ракет Tomahawk Вашингтон точно готов предоставить, каким образом Украина обеспечит их надлежащее хранение, а также каковы могут быть последствия подобных действий. Минобороны США передадут Киеву это оружие, если американский лидер Дональд Трамп отдаст приказ.
Ранее директор оборонной программы аналитического центра Center for a New American Security (CNAS) Стейси Петтиджон сообщила, что США способны предоставить Украине лишь ограниченное количество крылатых ракет Tomahawk — от 20 до 50 единиц. Это, по мнению экспертов, не окажет значительного влияния на развитие боевых действий. В свою очередь, бывший сотрудник Пентагона Марк Канчиан уточнил, что на вооружении США находится 4150 ракет Tomahawk, однако из 200 закупленных с 2022 года более 120 уже были использованы. .
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.