При объявлении режима беспилотной опасности необходимо отойти от окон, а в случае нахождения на улице — спрятаться в укрытие. Такие рекомендации опубликовали министерство общественной безопасности региона и аппарат антитеррористической комиссии.
«Если вы в здании — отойдите от окон, укройтесь в помещении без остекления. Если вы на улице — укройтесь в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. Если вы в транспорте — выйдите и укройтесь в ближайшем здании, защищенном помещении или в складках местности», — сообщили пресс-службы ведомства в telegram-канале.
Важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Также следовать инструкции экстренных служб.
В Челябинской области ранее был объявлен режим «Беспилотная опасность». Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!