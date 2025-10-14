14 октября 2025

Челябинцам сообщили, что делать при атаке БПЛА. Скрин, видео

В Челябинской области объявлена беспилотная опасность
При атаке БПЛА важно укрыться в помещении
При объявлении режима беспилотной опасности необходимо отойти от окон, а в случае нахождения на улице — спрятаться в укрытие. Такие рекомендации опубликовали министерство общественной безопасности региона и аппарат антитеррористической комиссии. 

«Если вы в здании — отойдите от окон, укройтесь в помещении без остекления. Если вы на улице — укройтесь в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. Если вы в транспорте — выйдите и укройтесь в ближайшем здании, защищенном помещении или в складках местности», — сообщили пресс-службы ведомства в telegram-канале. 

Важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Также следовать инструкции экстренных служб.  

В Челябинской области ранее был объявлен режим «Беспилотная опасность». Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов.

