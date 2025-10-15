Подростков, терроризирующих трамваи в Екатеринбурге, поставили на учет

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На борьбу с зацеперами вышли силовики и дружинники
На борьбу с зацеперами вышли силовики и дружинники Фото:

Вандалов-подростков, которые терроризировали трамваи в Чкаловском районе Екатеринбурга, поставили на учет. Об этом рассказала начальник отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по Екатеринбургу Юлия Толяренок в ходе совместного заседания комиссий гордумы по развитию образования и по безопасности жизнедеятельности, передает корреспондент URA.RU.

«Ежедневно в этом районе осуществляются рейды, также привлекаем дружинников. Мы выявляем тех, кто занимается этим», — сообщила Толяренок. На учет поставлены десять детей и подростков.

И. о. главы департамента образования мэрии Екатеринбурга Ольга Бабченко добавила, что с такими подростками должен работать психолог. По ее мнению, дети занимаются зацепингом, чтобы самоутвердиться и заработать авторитет в своей среде.

Тема зацепинга волнует жителей Екатеринбурга последние несколько месяцев. С июня в СМИ все чаще стали появляться новости о группах подростков-зацеперов. По мнению силовиков, молодые люди специально сбиваются в большие группы и терроризируют общественный транспорт. Особенно от них страдают водители и кондукторы трамвая №15. К проблеме уже подключился Следственный комитет РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вандалов-подростков, которые терроризировали трамваи в Чкаловском районе Екатеринбурга, поставили на учет. Об этом рассказала начальник отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по Екатеринбургу Юлия Толяренок в ходе совместного заседания комиссий гордумы по развитию образования и по безопасности жизнедеятельности, передает корреспондент URA.RU. «Ежедневно в этом районе осуществляются рейды, также привлекаем дружинников. Мы выявляем тех, кто занимается этим», — сообщила Толяренок. На учет поставлены десять детей и подростков. И. о. главы департамента образования мэрии Екатеринбурга Ольга Бабченко добавила, что с такими подростками должен работать психолог. По ее мнению, дети занимаются зацепингом, чтобы самоутвердиться и заработать авторитет в своей среде. Тема зацепинга волнует жителей Екатеринбурга последние несколько месяцев. С июня в СМИ все чаще стали появляться новости о группах подростков-зацеперов. По мнению силовиков, молодые люди специально сбиваются в большие группы и терроризируют общественный транспорт. Особенно от них страдают водители и кондукторы трамвая №15. К проблеме уже подключился Следственный комитет РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...