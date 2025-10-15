Подростков, терроризирующих трамваи в Екатеринбурге, поставили на учет

Вандалов-подростков, которые терроризировали трамваи в Чкаловском районе Екатеринбурга, поставили на учет. Об этом рассказала начальник отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по Екатеринбургу Юлия Толяренок в ходе совместного заседания комиссий гордумы по развитию образования и по безопасности жизнедеятельности, передает корреспондент URA.RU.
«Ежедневно в этом районе осуществляются рейды, также привлекаем дружинников. Мы выявляем тех, кто занимается этим», — сообщила Толяренок. На учет поставлены десять детей и подростков.
И. о. главы департамента образования мэрии Екатеринбурга Ольга Бабченко добавила, что с такими подростками должен работать психолог. По ее мнению, дети занимаются зацепингом, чтобы самоутвердиться и заработать авторитет в своей среде.
Тема зацепинга волнует жителей Екатеринбурга последние несколько месяцев. С июня в СМИ все чаще стали появляться новости о группах подростков-зацеперов. По мнению силовиков, молодые люди специально сбиваются в большие группы и терроризируют общественный транспорт. Особенно от них страдают водители и кондукторы трамвая №15. К проблеме уже подключился Следственный комитет РФ.
