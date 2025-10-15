Российские ПВО уничтожили почти 150 дронов самолетного типа в зоне СВО

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 142 беспилотника самолетного типа и восемь управляемых авиабомб ВСУ в зоне специальной военной операции. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«За сутки средствами ПВО сбито восемь управляемых авиабомб и 142 беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины», — заявили в Минобороны РФ. Кроме того, российские военные нанесли удары по энергетическим объектам и транспортной инфраструктуре на Украине, которые, по данным ведомства, обеспечивают работу предприятий оборонно-промышленного комплекса и используются в интересах ВСУ.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки БПЛА на поселок Дубовое этой ночью пострадали шесть домов, на крыше одного из них произошло возгорание, но его удалось быстро ликвидировать. Также в селе Грузское были повреждены два легковых автомобиля в результате ночного инцидента с БПЛА, передает "Ридус".
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.