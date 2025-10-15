Российские ПВО уничтожили почти 150 дронов самолетного типа в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Над российскими регионами за прошедшие сутки были сбиты свыше 140 украинских БПЛА
Над российскими регионами за прошедшие сутки были сбиты свыше 140 украинских БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 142 беспилотника самолетного типа и восемь управляемых авиабомб ВСУ в зоне специальной военной операции. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«За сутки средствами ПВО сбито восемь управляемых авиабомб и 142 беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины», — заявили в Минобороны РФ. Кроме того, российские военные нанесли удары по энергетическим объектам и транспортной инфраструктуре на Украине, которые, по данным ведомства, обеспечивают работу предприятий оборонно-промышленного комплекса и используются в интересах ВСУ.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки БПЛА на поселок Дубовое этой ночью пострадали шесть домов, на крыше одного из них произошло возгорание, но его удалось быстро ликвидировать. Также в селе Грузское были повреждены два легковых автомобиля в результате ночного инцидента с БПЛА, передает "Ридус".

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 142 беспилотника самолетного типа и восемь управляемых авиабомб ВСУ в зоне специальной военной операции. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. «За сутки средствами ПВО сбито восемь управляемых авиабомб и 142 беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины», — заявили в Минобороны РФ. Кроме того, российские военные нанесли удары по энергетическим объектам и транспортной инфраструктуре на Украине, которые, по данным ведомства, обеспечивают работу предприятий оборонно-промышленного комплекса и используются в интересах ВСУ. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки БПЛА на поселок Дубовое этой ночью пострадали шесть домов, на крыше одного из них произошло возгорание, но его удалось быстро ликвидировать. Также в селе Грузское были повреждены два легковых автомобиля в результате ночного инцидента с БПЛА, передает "Ридус".
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...