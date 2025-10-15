Депутат Киселев призвал устроить охоту на крыс в Екатеринбурге

Депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев обратился к департаменту соцполитики мэрии с вопросом необходимости комплексного решения проблем с крысами в городе. Их число увеличивается, а зимой станет еще больше, если она окажется теплой. Проблему депутат поднял на комиссии гордумы по соцзащите, передает корреспондент URA.RU.

«Увеличилось количество крыс в городе. Мы понимаем, если зима будет теплая, то их будет еще больше. Об этом говорят и зоологи, и экологи. В дендрарии на улице Первомайской крысы на подсыпанных камнях [у пруда], сильно размножились, потому что они там и улиток жрут, и корм, который уткам дают люди. Я не знаю человека, который бы не встречал крыс на улице. Такого не было никогда. Это комплексная проблема. В рамках одного района ее не решить», — подчеркнул Киселев.

Глава департамента соцполитики мэрии Вадим Чернопенев ответил, что комплексной программы по борьбе с крысами в городе нет. Проблему решает каждый район самостоятельно. Однако он пообещал обсудить этот вопрос с коллегами.

О проблеме с нашествием в городе крыс агентство URA.RU сообщало в начале года. Грызуны захватывали огромные территории в центре и на окраинах, во дворах домов и рядом с нежилыми постройками.

