Оскар Кучера приехал в Екатеринбург и высказался о нем

Актер Кучера выступил перед школьниками в Екатеринбурге
Актер и телеведущий Оскар Кучера заявил, что в Екатеринбурге живут теплые и душевные люди. Он опроверг высказывание, что столица Урала является суровой. Такое заявление он сделал на встрече с учениками екатеринбургской школы №1, передает корреспондент URA.RU.

«Мне сказали, что Екатеринбург — очень суровый город. Я сказал, что это неправда. Тут живут очень теплые и душевные люди. Я здесь был очень много раз», — заявил Кучера. Он пообщался с учащимися на тему чтения, а после ответил на вопросы гостей.

Екатеринбург называли «городом бесов» из-за протестных настроений и активной оппозиции, особенно на фоне конфликта вокруг строительства храма Святой Екатерины. Это прозвище ввел телеведущий Владимир Соловьев, а военкор Александр Коц отмечал, что участие уральцев в специальной военной операции и помощь фронту изменили репутацию города, который теперь связывают с патриотизмом и традиционными ценностями.

