Захарова высказалась о судьбе задержанных в Азербайджане россиян

Россия и Азербайджан ведут переговоры об освобождении российских граждан, арестованных в Баку в июне. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив изменение меры пресечения руководителю «Sputnik Азербайджан» Игорю Картавых.
«Москва и Баку обсуждают ситуацию с россиянами, арестованными в июне в Азербайджане», — сообщила Захарова для «Ленты.ру». По ее словам, Россия нацелена на дальнейшее обсуждение с азербайджанской стороной для скорейшего освобождения граждан.
Инцидент произошел на фоне охлаждения российско-азербайджанских отношений. Захарова назвала изменение меры пресечения Картавых «шагом вперед» в разрешении ситуации.
Ранее, 30 июня 2025 года, в Баку были задержаны семь сотрудников «Sputnik Азербайджан», включая Игоря Картавых и Евгения Белоусова, которым предъявили обвинения в незаконном предпринимательстве и мошенничестве. Перевод Картавых под домашний арест стал возможен после переговоров на высоком уровне и совпал с визитом президента России Владимира Путина в Азербайджан. Российские дипломаты продолжают оказывать поддержку задержанным журналистам.
