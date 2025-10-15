Захарова высказалась о судьбе задержанных в Азербайджане россиян

Захарова: Россия и Азербайджан обсуждают судьбу арестованных в Баку россиян
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия и Азербайджан обсуждают судьбу арестованных в Баку россиян, сообщила Захарова
Россия и Азербайджан обсуждают судьбу арестованных в Баку россиян, сообщила Захарова Фото:
новость из сюжета
В российское агентство Sputnik в Азербайджане нагрянули с обысками

Россия и Азербайджан ведут переговоры об освобождении российских граждан, арестованных в Баку в июне. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив изменение меры пресечения руководителю «Sputnik Азербайджан» Игорю Картавых.

«Москва и Баку обсуждают ситуацию с россиянами, арестованными в июне в Азербайджане», — сообщила Захарова для «Ленты.ру». По ее словам, Россия нацелена на дальнейшее обсуждение с азербайджанской стороной для скорейшего освобождения граждан.

Инцидент произошел на фоне охлаждения российско-азербайджанских отношений. Захарова назвала изменение меры пресечения Картавых «шагом вперед» в разрешении ситуации.

Ранее, 30 июня 2025 года, в Баку были задержаны семь сотрудников «Sputnik Азербайджан», включая Игоря Картавых и Евгения Белоусова, которым предъявили обвинения в незаконном предпринимательстве и мошенничестве. Перевод Картавых под домашний арест стал возможен после переговоров на высоком уровне и совпал с визитом президента России Владимира Путина в Азербайджан. Российские дипломаты продолжают оказывать поддержку задержанным журналистам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия и Азербайджан ведут переговоры об освобождении российских граждан, арестованных в Баку в июне. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив изменение меры пресечения руководителю «Sputnik Азербайджан» Игорю Картавых. «Москва и Баку обсуждают ситуацию с россиянами, арестованными в июне в Азербайджане», — сообщила Захарова для «Ленты.ру». По ее словам, Россия нацелена на дальнейшее обсуждение с азербайджанской стороной для скорейшего освобождения граждан. Инцидент произошел на фоне охлаждения российско-азербайджанских отношений. Захарова назвала изменение меры пресечения Картавых «шагом вперед» в разрешении ситуации. Ранее, 30 июня 2025 года, в Баку были задержаны семь сотрудников «Sputnik Азербайджан», включая Игоря Картавых и Евгения Белоусова, которым предъявили обвинения в незаконном предпринимательстве и мошенничестве. Перевод Картавых под домашний арест стал возможен после переговоров на высоком уровне и совпал с визитом президента России Владимира Путина в Азербайджан. Российские дипломаты продолжают оказывать поддержку задержанным журналистам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...