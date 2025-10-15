«Пока город спит»: в Челябинске намерены по ночам массово ремонтировать трамвайные пути

В Челябинске сразу на нескольких участках начинается ремонт трамвайных путей по ночам. Об этом сообщила пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ».
«Начинаем работы на трамвайных путях, чтобы ваши поездки стали еще комфортнее. Будем закрывать движение трамваев каждую ночь и всю работу производить, пока город спит», — сообщила пресс-служба компании в telegram-канале.
С 23:00 до 06:00 ремонт пройдет на участке по улице Черкасской от Шоссе Металлургов до Першино. Движение организуют до кольца Першино. В это же время ремонт будет проводиться по улице Кирова. Трамваи №№ 3, 16, 22 проследуют по улице Российской, трамвай №2 — от ЧЭМК до Депо 2.
По Свердловскому тракту от Лакокрасочного завода до Ветлечебницы в направлении ЧМК ремонт путей запланирован с 00:00 до 4:30 часов. По проспекту Победы от Ворошилова до Чичерина — с 00:00 до 05:00. На указанном участке движение трамваев организуют до кольца по Ворошилова.
Дата окончания ремонтных работ не указана. «Ограничения движения трамваев будут сняты по завершении работ», — сообщили в ООО «ЧелябГЭТ».
В Челябинске ночью ранее уже закрывали движение трамваев по улице Кирова из-за капитального ремонта трамвайных путей. До окончания работ маршруты трамваев были изменены.
