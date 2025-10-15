«Отразится на содержании в ИК»: что грозит свердловскому педофилу, который не явился на приговор

Жителя Алапаевска (Свердловская область) Александра Шаньгина, который прятался от силовиков после приговора по делу об изнасиловании 15-летней школьницы, скорее всего, никак за это не накажут. Однако это может отразиться на его пребывании в местах лишения свободы, считает адвокат потерпевшей Сергей Самков.
«Какого-либо наказания за то, что обвиняемый, находящийся на подписке, не явился на оглашение приговора, законом не предусмотрено. Скорее всего, это отразится на его дальнейшем содержании в местах лишения свободы (СИЗО и ИК), где в его личном деле будет стоять специальная отметка „красная полоса“, означающая, что Шаньгин „склонен к побегу“. Красная метка значительно ухудшит жизнь за решеткой любителю малолеток», — написал Самков в telegram-канале «Уральский городовой».
Шаньгина поймали 13 октября, он был в розыске с 6-го. Суд приговорил его к длительному сроку в колонии строгого режима. Его подельник Александр Быков до сих пор в розыске. Инцидент, который лег в основу уголовного дела, произошел зимой 2024 года. Силовики считают, что мужчины надругались над девочкой. Фигуранты вину отрицают. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
