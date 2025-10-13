Задержан осужденный свердловский насильник, скрывшийся от суда

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Шаньгин не стал сопротивляться при задержании (архивное фото)
Александр Шаньгин не стал сопротивляться при задержании (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Два насильника сбежали от суда в Алапаевске

В Алапаевске (Свердловская область) силовики задержали Александра Шаньгина, осужденного за изнасилование 15-летней девочки и сбежавшего от суда. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН.

Мужчину поймали сотрудники ГУФСИН и уголовного розыска полиции. При задержании он не оказал сопротивления, уточнили в ведомстве. Товарищ Шаньгина — Александр Быков остается на свободе, правоохранители разыскивают его.

Как писало URA.RU, Шаньгин и Быков попали в розыск после того, как 6 октября не пришли на свой приговор. Суд признал их виновными в растлении школьницы, оба получили большие тюремные сроки. Пока шло разбирательство мужчины оставались на свободе по решению следствия. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Алапаевске (Свердловская область) силовики задержали Александра Шаньгина, осужденного за изнасилование 15-летней девочки и сбежавшего от суда. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН. Мужчину поймали сотрудники ГУФСИН и уголовного розыска полиции. При задержании он не оказал сопротивления, уточнили в ведомстве. Товарищ Шаньгина — Александр Быков остается на свободе, правоохранители разыскивают его. Как писало URA.RU, Шаньгин и Быков попали в розыск после того, как 6 октября не пришли на свой приговор. Суд признал их виновными в растлении школьницы, оба получили большие тюремные сроки. Пока шло разбирательство мужчины оставались на свободе по решению следствия. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...