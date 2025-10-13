Задержан осужденный свердловский насильник, скрывшийся от суда

В Алапаевске (Свердловская область) силовики задержали Александра Шаньгина, осужденного за изнасилование 15-летней девочки и сбежавшего от суда. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН.
Мужчину поймали сотрудники ГУФСИН и уголовного розыска полиции. При задержании он не оказал сопротивления, уточнили в ведомстве. Товарищ Шаньгина — Александр Быков остается на свободе, правоохранители разыскивают его.
Как писало URA.RU, Шаньгин и Быков попали в розыск после того, как 6 октября не пришли на свой приговор. Суд признал их виновными в растлении школьницы, оба получили большие тюремные сроки. Пока шло разбирательство мужчины оставались на свободе по решению следствия. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
