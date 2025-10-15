В Перми стартовал Российский ресторанный фестиваль

С 15 по 30 октября проходит Российский ресторанный фестиваль. В нем принимают семь пермских заведений. Список опубликован на сайте мероприятия.
«Рестораны-участники фестиваля разработали сеты из четырех и более блюд. В Перми это Rob Roy, „Пастарь“, The hound, „Люля-любя“, Grappa, Curtiss bar, Nolan Wine & Kitchen», — сказано в сообщении.
Уточняется, что стоимость сета начинается от 1,8 тысячи рубелей и доходит до 4,2 тысячи рублей. Количество заведений в Перми, присоединившихся к фестивалю, в 2025 году выросло. Годом ранее участие приняли только четыре ресторана. Российский ресторанный фестиваль проходит десятый раз. Всего в проекте принимают участие 700 ресторанов в 50 городах страны. В честь мероприятия шеф-повар каждого заведения создает специальный сет.
