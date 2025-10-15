В Перми стартовал Российский ресторанный фестиваль

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шеф-повары представили специальные фестивальные сеты
Шеф-повары представили специальные фестивальные сеты Фото:

С 15 по 30 октября проходит Российский ресторанный фестиваль. В нем принимают семь пермских заведений. Список опубликован на сайте мероприятия.

«Рестораны-участники фестиваля разработали сеты из четырех и более блюд. В Перми это Rob Roy, „Пастарь“, The hound, „Люля-любя“, Grappa, Curtiss bar, Nolan Wine & Kitchen», — сказано в сообщении.

Уточняется, что стоимость сета начинается от 1,8 тысячи рубелей и доходит до 4,2 тысячи рублей. Количество заведений в Перми, присоединившихся к фестивалю, в 2025 году выросло. Годом ранее участие приняли только четыре ресторана. Российский ресторанный фестиваль проходит десятый раз. Всего в проекте принимают участие 700 ресторанов в 50 городах страны. В честь мероприятия шеф-повар каждого заведения создает специальный сет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 15 по 30 октября проходит Российский ресторанный фестиваль. В нем принимают семь пермских заведений. Список опубликован на сайте мероприятия. «Рестораны-участники фестиваля разработали сеты из четырех и более блюд. В Перми это Rob Roy, „Пастарь“, The hound, „Люля-любя“, Grappa, Curtiss bar, Nolan Wine & Kitchen», — сказано в сообщении. Уточняется, что стоимость сета начинается от 1,8 тысячи рубелей и доходит до 4,2 тысячи рублей. Количество заведений в Перми, присоединившихся к фестивалю, в 2025 году выросло. Годом ранее участие приняли только четыре ресторана. Российский ресторанный фестиваль проходит десятый раз. Всего в проекте принимают участие 700 ресторанов в 50 городах страны. В честь мероприятия шеф-повар каждого заведения создает специальный сет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...