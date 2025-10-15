Вдали засиял «Грэмми»: за что певице Валерии могут дать престижную награду

Певица Валерия может стать первым российским поп-исполнителем, чья песня «Исцелю» может получить премию «Грэмми», которая прошла предварительный отбор. Это беспрецедентный случай в истории российской музыки, так как ранее «Грэмми» получали только классические российские исполнители.
Сама Валерия подтвердила эту информацию. Певица поблагодарила всю команду, включая своего сына Артемия, который стал главным идеологом проекта и его исполнительным продюсером, гениального саунд-продюсера и аранжировщика Andy Platon, а также всех музыкантов, участвовавших в создании трека.
Еще в феврале на просторах интернета появлялась информация о возможном завершении карьеры певицы. Ее муж Иосиф Пригожин тогда заявлял, что альбом «Исцелю» станет последним. Подробнее об этой истории — в материале URA.RU.
"Альбом точно последний": певица намерена была завершить карьеру
В феврале этого года в интернете появилась информация, что певица Валерия намерена завершить музыкальную карьеру: сообщалось, что альбом «Исцелю» будет для нее последним, а прощальный концерт состоится в течение трех лет. В интервью изданию Super продюсер и супруг Валерии Иосиф Пригожин подтвердил, что выпуск данного альбома действительно станет финальным.
В то же время, отметил Пригожин, это не означает полного ухода артистки со сцены. Валерия может продолжить радовать поклонников совместными синглами с другими исполнителями. По словам продюсера, мысли о завершении карьеры у певицы возникали и раньше, например, в период пандемии, однако тогда новые творческие проекты изменили ее планы.
«Валерия рассматривает возможность завершить карьеру в ближайшие три года, однако это не произойдет мгновенно. Альбом действительно последний. За годы работы мы многое реализовали, и сейчас логично завершить альбомную историю», — прокомментировал Иосиф Пригожин для Super. Сама Валерия говорила, что не собирается покидать сцену.
О чем песня "Исцелю"
Релиз нового альбома Валерии под названием «Исцелю» состоялся 11 апреля 2025 года. В цифровое издание вошли 14 композиций, среди которых уже знакомые слушателям по интернет-синглам треки «Ураган» и «Ты с небес».
В самой песне "Исцелю" поется о целебной силе любви. "Любовь — это волшебная сила, способная исцелять, вдохновлять и наполнять энергией, и именно она придает жизни подлинный смысл", — говорится в официальном сообщении, размещенном в социальных сетях по случаю выхода альбома.
Когда пройдет премия "Грэмми"
Шестьдесят восьмая церемония вручения премии «Грэмми» состоится 1 февраля 2026 года в Лос-Анджелесе, на арене Crypto.com. В этот вечер будут отмечены лучшие исполнители, композиции и записи за период с 31 августа 2024 года по 30 августа 2025 года по версии Национальной академии искусства и науки звукозаписи.
В 2026 году премия будет вручаться в двух новых категориях — «Лучший традиционный кантри-альбом» и «Лучшая обложка альбома». Имена номинантов объявят 7 ноября 2025 года. Имя ведущего пока не раскрывается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.