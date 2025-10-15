Вдали засиял «Грэмми»: за что певице Валерии могут дать престижную награду

Хит Валерии «Исцелю» способен завоевать премию «Грэмми»
Валерия поблагодарила своего сына, который стал главным идеологом проекта «Исцелю»
Валерия поблагодарила своего сына, который стал главным идеологом проекта «Исцелю» Фото:

Певица Валерия может стать первым российским поп-исполнителем, чья песня «Исцелю» может получить премию «Грэмми», которая прошла предварительный отбор. Это беспрецедентный случай в истории российской музыки, так как ранее «Грэмми» получали только классические российские исполнители.

Сама Валерия подтвердила эту информацию. Певица поблагодарила всю команду, включая своего сына Артемия, который стал главным идеологом проекта и его исполнительным продюсером, гениального саунд-продюсера и аранжировщика Andy Platon, а также всех музыкантов, участвовавших в создании трека.

Еще в феврале на просторах интернета появлялась информация о возможном завершении карьеры певицы. Ее муж Иосиф Пригожин тогда заявлял, что альбом «Исцелю» станет последним. Подробнее об этой истории — в материале URA.RU.

"Альбом точно последний": певица намерена была завершить карьеру

Пригожин заявил, что Валерия начала думать об уходе со сцены еще во время пандемии
Пригожин заявил, что Валерия начала думать об уходе со сцены еще во время пандемии
Фото:

В феврале этого года в интернете появилась информация, что певица Валерия намерена завершить музыкальную карьеру: сообщалось, что альбом «Исцелю» будет для нее последним, а прощальный концерт состоится в течение трех лет. В интервью изданию Super продюсер и супруг Валерии Иосиф Пригожин подтвердил, что выпуск данного альбома действительно станет финальным.

В то же время, отметил Пригожин, это не означает полного ухода артистки со сцены. Валерия может продолжить радовать поклонников совместными синглами с другими исполнителями. По словам продюсера, мысли о завершении карьеры у певицы возникали и раньше, например, в период пандемии, однако тогда новые творческие проекты изменили ее планы.

«Валерия рассматривает возможность завершить карьеру в ближайшие три года, однако это не произойдет мгновенно. Альбом действительно последний. За годы работы мы многое реализовали, и сейчас логично завершить альбомную историю», — прокомментировал Иосиф Пригожин для Super. Сама Валерия говорила, что не собирается покидать сцену. 

О чем песня "Исцелю"

Релиз нового альбома Валерии под названием «Исцелю» состоялся 11 апреля 2025 года. В цифровое издание вошли 14 композиций, среди которых уже знакомые слушателям по интернет-синглам треки «Ураган» и «Ты с небес».

В самой песне "Исцелю" поется о целебной силе любви. "Любовь — это волшебная сила, способная исцелять, вдохновлять и наполнять энергией, и именно она придает жизни подлинный смысл", — говорится в официальном сообщении, размещенном в социальных сетях по случаю выхода альбома.

Когда пройдет премия "Грэмми"

Имена номинантов на премию «Грэмми» объявят 7 ноября
Имена номинантов на премию «Грэмми» объявят 7 ноября
Фото:

Шестьдесят восьмая церемония вручения премии «Грэмми» состоится 1 февраля 2026 года в Лос-Анджелесе, на арене Crypto.com. В этот вечер будут отмечены лучшие исполнители, композиции и записи за период с 31 августа 2024 года по 30 августа 2025 года по версии Национальной академии искусства и науки звукозаписи.

В 2026 году премия будет вручаться в двух новых категориях — «Лучший традиционный кантри-альбом» и «Лучшая обложка альбома». Имена номинантов объявят 7 ноября 2025 года. Имя ведущего пока не раскрывается.

