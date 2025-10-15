Пригожин рассказал, как трек Валерии попал на главную музыкальную премию мира

Пригожин: Валерия попала на премию «Грэмми» благодаря Энди Платону
Пригожин поблагодарил Энди Платона за вклад в продвижение трека Валерии
Пригожин поблагодарил Энди Платона за вклад в продвижение трека Валерии

Певица Валерия с песней «Исцелю» вошла в список номинантов на престижную музыкальную премию «Грэмми» благодаря саунд-продюсеру и аранжировщику Энди Платону. Об этом сообщил продюсер и супруг артистки Иосиф Пригожин.

«Мы представлены там в трех номинациях: вокал, инструментал и аранжировка. И то, что нас допустили, уже большое счастье и большая радость, потому что (песня) на русском языке», — приводит слова Пригожина РЕН ТВ. Он отдельно поблагодарил Энди Платона за вклад в продвижение трека и отметил, что музыкальный деятель участвовал в создании песни.

Пригожин подчеркнул, что появление российской композиции на родном языке среди номинантов «Грэмми» — значимое событие для всей команды. Пригожин также выразил уверенность, что вокруг этой новости появятся как сторонники, так и завистники, которые могут попытаться вмешаться в процесс номинирования, однако сам факт участия в конкурсе он назвал честным достижением, не связанным с какими-либо скандалами.

Ранее Валерия сообщала, что ее песня «Исцелю» стала первым российским поп-произведением, прошедшим отборочный этап на «Грэмми» и попавшим в список номинантов, а главным идеологом проекта выступил ее сын Артемий. В прошлом году продюсер Иосиф Пригожин заявлял о завершении карьеры певицы и выходе финального альбома весной 2025 года, однако номинация на престижную премию стала значимым событием для артистки и ее команды.

