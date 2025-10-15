Жители Пермского края останутся без ТВ и радио

В Перми и в ряде прилегающих районов в начале следующей недели временно прекратится трансляция радио и цифрового телевидения. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Пермского филиала РТРС.
«В Перми 20 октября с 3:00 до 12:00 на телебашне города будут проводиться плановые профилактические работы. В этот период вещание цифровых мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2 будет осуществляться с пониженной мощностью, а трансляция 26 популярных радиостанций, включая „Радио России“, „Маяк“ и „Вести ФМ“, будет полностью приостановлена», — пояснили собеседники агентства.
Профилактические работы будут вестись до 26 октября включительно. Под ограничение также попадают другие территории Прикамья:
- Чусовой — РТРС-1, РТРС-2, «Радио России» — 20 октября с 03:00 до 12:00;
- Чернушка — РТРС-1, РТРС-2, «Радио России» — 22 октября с 11:00 до 17:00;
- Куеда — РТРС-1, РТРС-2 — 23 октября с 12:00 до 18:00;
- Шумиха – РТРС-1, РТРС-2 — 23 октября с 11:00 до 17:00;
- Тюш – РТРС-1, РТРС-2 — 23 октября с 11:00 до 17:00.
Масштабное отключение связано с необходимостью технического обслуживания оборудования, которое проводится регулярно. Специалисты пояснили, что во время работ на экранах телевизоров может появиться сообщение об отсутствии сигнала. В этом случае рекомендуется не менять настройки — после завершения профилактики вещание восстановится автоматически.
