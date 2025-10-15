15 октября 2025

В Шереметьево опровергли сообщения о коллапсе в аэропорту

Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме.
Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме.

Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме. Информация об очередях, скоплениях пассажиров и коллапсе в аэропорту — это фейк, направленный на дестабилизацию. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

«Появившаяся в интернете информация не соответствует действительности. Обстановка в терминалах аэропорта остается спокойной и контролируемой. Видеоматериалы, распространяемые отдельными соцсетями, не отражают положения дел в аэропорту Шереметьево на текущий момент. Данные видеозаписи были сделаны в дневные часы, но опубликованы вечером с целью дестабилизировать ситуацию», — пишет telegram-канал аэропорта.

Отмечается, что все процедуры по обслуживанию пассажиров внутренних и международных рейсов осуществляются в штатном режиме, скопления людей в залах ожидания отсутствуют. В период с 14:30 до 15:00 по московскому времени на прилетевших рейсах наблюдалось кратковременное увеличение пассажиропотока у зоны паспортного контроля — в указанный промежуток времени прибыло шесть международных рейсов, доставивших в общей сложности 1876 человек. При этом максимальное время ожидания перед паспортным контролем не превысило 40 минут, что соответствует регламентным требованиям.

В утренние часы 15 октября в 09:00 по московскому времени в аэропорту Шереметьево были зафиксированы задержки девяти рейсов, следующих в Волгоград, Калининград, Сочи, Ижевск, Киров и Саратов. Один рейс в Волгоград был отменен. Кроме того, отменен один рейс из Астрахани и два рейса из Калининграда.

