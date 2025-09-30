Автокредиты станут доступнее, а сами машины подорожают: что изменится для водителей с 1 октября

В октябре 2025 года российских автовладельцев ждет новый этап повышения стоимости автомобилей, сокращение объемов прямых скидок, предоставляемых автопроизводителями, новые штрафы. Помимо этого, прогнозируется рост цен на бензин и услуги автосервисов. В ряде регионов России в связи с неожиданными заморозками автомобилистам потребуется заблаговременно заменить летние шины на зимние. Что еще изменится в автоотрасли с октября — в материале URA.RU.
Рост цен на новые и подержанные авто
Российский автомобильный рынок столкнется с очередным увеличением стоимости как новых, так и подержанных автомобилей. По оценкам экспертов, рост составит от 1% до 3%. Основные причины удорожания связаны с пересмотром или отменой дисконтных программ и иных мер поддержки, которые зависят от политики отдельных автопроизводителей. В результате конечная стоимость машин для покупателей возрастет, отметил глава Департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов в беседе с «Газета.Ru».
Кроме того, осенью обслуживание автомобилей станет дороже примерно на 5–9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее подорожание фиксируется на ремонтные работы и расходные материалы, в состав которых входят импортные компоненты.
Скидок на машины станет меньше
Во второй половине осени размер скидок на автомобили значительно уменьшится. Сентябрь стал первым месяцем текущего года, когда импортеры сократили бюджеты на предоставление скидок. Основным фактором такого решения стал высокий уровень продаж в июле, когда в России было реализовано 120 тысяч новых легковых автомобилей — это на 34% больше показателя июня. Подобное привело к пересмотру стратегий поддержки и сокращению программ стимулирования с сентября.
Тюктеев также подчеркнул, что более 70% автопроизводителей уже отказались от программ стимулирования сбыта, что сразу отразилось на снижении объемов предоставляемых скидок. Дополнительно наблюдается снижение уровня запасов новых автомобилей на складах: количество транспорта у импортеров и дилеров приведено в соответствие с текущим спросом. Сейчас на российском рынке представлено около 350 тысяч новых легковых автомобилей — это эквивалентно объему продаж за три месяца. Средний склад дилеров оценивается коэффициентом от 1 до 1,5 относительно ежемесячных продаж, что соответствует рыночной норме.
Вследствие отмены скидок автомобили подорожают на 50-100 тысяч рублей. Такой исход спрогнозировали в компании «Рольф».
Николай Иванов отметил, что постепенное сокращение скидочных программ происходит параллельно с ростом покупательского спроса и уменьшением складских запасов. При этом увеличение цен в большинстве случаев не становится определяющим фактором при принятии решения о покупке автомобиля.
Перейти на зимнюю резину придется раньше обычного
В связи с похолоданием жителям ряда регионов рекомендуется заменить летние шины на зимние, не дожидаясь ноября. Как правило, автолюбителям советуют переходить на зимнюю резину, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже +5 градусов. В Москве такие погодные условия обычно фиксируются в конце октября или в ноябре. Однако, согласно прогнозам метеорологов, в этом году жителям столицы, Санкт-Петербурга и близлежащих областей следует ориентироваться на температуру в последнюю неделю октября. В то же время на Урале и в Сибири замену шин на авто следовало провести еще раньше, отметил гендиректор автомаркетплейса Fresh Юрий Чистов.
С мнением о необходимости своевременной смены шин согласен и директор по послепродажному обслуживанию компании «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов. Так, летние шины начинают терять эксплуатационные качества уже при температуре +5 градусов, а при ее понижении до околонулевых отметок ночью резко возрастает риск ухудшения сцепления с дорогой.
В то же время Тимашов предостерегает от преждевременного использования шипованных шин. Эксперт пояснил, что при дневных температурах выше +10 градусов такие покрышки могут способствовать увеличению тормозного пути и негативно влиять на управляемость автомобиля.
Рост цен на бензин
В октябре стоимость литра бензина марки АИ-92 на автозаправочных станциях увеличится на 2–4% и достигнет уровня 60–62 рублей за литр. Аналогично, цена на АИ-95 вырастет на 3–5%, составив в среднем 65–68 рублей за литр.
В годовом выражении рост будет еще более заметным. Так, по сравнению с октябрем прошлого года АИ-92 подорожает примерно на 8–9%, а стоимость АИ-95 увеличится на 10–12%.
Станет больше шлагбаумов
В Москве с октября начнут устанавливать шлагбаумы во дворах по новым упрощенным правилам, а надзор за реализацией этой инициативы возьмут на себя городские власти. Как отметил автоюрист Дмитрий Золотов в беседе с Общественной Службой Новостей, данная мера особенно актуальна для жителей окраин столицы, где нередко автовладельцы оставляют свой транспорт, чтобы пересесть на общественный.
Эксперт также обратил внимание на проблему большого количества такси. Эти машины паркуются во дворах, несмотря на то, что это запрещено.
Автокредиты будут доступнее
Снижение ЦБ РФ ключевой ставки до 17% приведет к росту спроса на автокредиты в октябре. Максимальная средняя ставка по депозитам в крупнейших 10 банках снизилась до 15,6% — это создает предпосылки для дальнейшего смягчения условий по автокредитованию в ближайшие два месяца. В связи с этим в октябре ожидается незначительное увеличение количества выданных автокредитов по сравнению с сентябрем. При этом на фоне снижения доходности по вкладам многие россияне предпочтут использовать накопления для покупки автомобилей.
Дополнительные автоуслуги не будут навязывать
В октябре Госдума во втором чтении рассмотрит поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие существенное увеличение штрафов за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг. При принятии законопроекта, размер штрафов для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей возрастет до 100–300 тысяч рублей (против нынешних двух-четырех тысяч рублей), а для юридических лиц — до 250 тысяч или одного миллиона рублей (вместо текущих 20–40 тысяч).
Как отметили представители компании Fresh, введение новых штрафов окажет значительное влияние на рынок автомобилей и сопутствующих услуг, повысив уровень доверия среди покупателей и способствуя снижению общей стоимости владения автомобилем за счет отказа от обязательной оплаты ненужных опций. В то же время часть автосалонов и дилерских центров может столкнуться с финансовыми трудностями — значительная доля их доходов формировалась за счет продажи дополнительных товаров и услуг.
Какие штрафы ввели в сентябре и еще введут в автоотрасли
В РФ с сентября ужесточены меры ответственности за непропуск спецтранспорта, оснащенного включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной. Такие транспортные средства обладают приоритетом движения вне зависимости от наличия специальной цветографической схемы или опознавательных знаков.
Нарушение требования влечет за собой административный штраф в размере от 7,5 до 10 тысяч рублей. Альтернативной санкцией может выступать лишение водительских прав на срок от шести месяцев до одного года.
Ранее за аналогичное нарушение применялись более мягкие меры — штраф от 4,5 до 7,5 тысячи рублей или лишение прав на срок от трех месяцев до года. В отношении транспорта без специальной окраски до 1 сентября действовал минимальный штраф — от 500 рублей.
Водителям теперь также запрещается обгонять транспорт с проблесковыми маячками, находиться в непосредственной близости от него и двигаться с такой же скоростью, следуя за спецтранспортом. Кроме того, ужесточен контроль за соблюдением правил на платных автодорогах. С сентября положения Кодекса об административных правонарушениях распространяются исключительно на федеральные трассы, а на региональных дорогах применяются нормативные акты соответствующего субъекта РФ.
Размер штрафов на федеральном уровне остается прежним: 1,5 тысячи рублей для легковых автомобилей и мотоциклов, пять тысяч рублей — для грузовых транспортных средств и автобусов. В регионах суммы штрафов будут устанавливаться местными властями.
С осени также введен запрет на принудительное высаживание из автобуса, трамвая или троллейбуса инвалида I группы, следующего без сопровождения и не заплатившего за проезд. За нарушение данного требования водителю грозит штраф в пять тысяч рублей, а должностным лицам — от 20 до 30 тысяч рублей.
Помимо прочего, перевозка пассажиров, багажа или грузов без соответствующего разрешения влечет наложение штрафа. Для граждан и должностных лиц — 50 тысяч рублей, для юридических лиц — 400 тысяч рублей.
Изменения коснулись и порядка проведения медосвидетельствования водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения. С 1 сентября при наличии признаков опьянения или после ДТП у водителя будут брать два образца биоматериала — мочу и кровь. Станет обязательным и указание на принимаемые лекарства. Минздрав расширило перечень запрещенных веществ, включив в него мефедрон — синтетический наркотик. Также осенью вступает в силу обновленный перечень медицинских противопоказаний к управлению автомобилем. В него добавлены новые категории заболеваний — «общие расстройства психологического развития» и «нарушения цветового зрения».
С 1 ноября фиксация отсутствия полиса ОСАГО будет проходить не только при личной проверке документов инспектором, но и с помощью средств автоматической фото- и видеофиксации. Такие мероприятия планируется проводить ежедневно: если водитель продолжает пользоваться автомобилем без ОСАГО, то штрафы будут поступать систематически.
