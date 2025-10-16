В Госдуме объяснили короткие майские праздники в 2026 году

Майские праздники в 2026 году будут короче, чем в предыдущие годы, из-за увеличения продолжительности новогодних каникул. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»). По ее словам, россиян ожидают по три выходных дня в начале и середине мая. Такие изменения связаны с особенностями производственного календаря следующего года.
«В 2025 году у нас были длительные майские праздники (два раза по четыре дня). В 2026 году за счет достаточно длинных новогодних праздников у нас майские праздники составят: по случаю 1 Мая три выходных дня, по случаю 9 Мая мы тоже будем отдыхать три дня», — рассказала депутат в беседе с ТАСС. Она уточнила, что в следующем году четырехдневных выходных не будет ни по одному из праздников — россияне будут отдыхать по три дня на 23 Февраля, 8 Марта, 1 и 9 Мая.
Как уточнила Бессараб, сокращение майских выходных не повлияет на общее число рабочих дней: в 2026 году их, как и в 2025-м, будет 247. Она напомнила, что Трудовой кодекс предусматривает 14 праздничных дней в году, и при совпадении с выходными они переносятся, но общее количество дней отдыха остается примерно постоянным. В 2026 году большинство выходных сосредоточено вокруг Нового года. Абсолютное большинство россиян, по словам депутата, поддерживают идею длительных новогодних каникул, поскольку часто это единственное время для семейного отдыха, путешествий и встреч с родственниками.
По расчетам ТАСС, майские праздники в 2026 году станут самыми короткими за последние восемь лет. В предыдущие годы россияне получали на майские праздники больше дней отдыха: в 2022, 2024 и 2025 годах — по восемь дней, в 2023 — семь дней, а в 2019 году — девять дней. В 2020 и 2021 годах дополнительные выходные были связаны с пандемией. Ожидается, что новогодние каникулы 2026 года будут рекордно длинными: министр труда Антон Котяков сообщил, что они продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.
