Автобус с 48 пассажирами опрокинулся в Приамурье, есть погибшие

В ДТП с автобусом в Приамурье погибли два человека
В ДТП с автобусом в Приамурье погибли два человека Фото:

Автобус с 48 пассажирами опрокинулся в Приамурье. Два человека погибли. Об этом сообщает УМВД России по Амурской области.

«Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Свободненском районе Амурской области. Предварительно установлено, что в результате опрокидывания автобуса, в котором передвигались 48 пассажиров, двое граждан погибли», — сообщает telergam-канал «Амурская полиция».

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа. Выехал начальник Госавтоинспекции УМВД России по Амурской области.

