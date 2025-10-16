Автобус с 48 пассажирами опрокинулся в Приамурье, есть погибшие

Автобус с 48 пассажирами опрокинулся в Приамурье. Два человека погибли. Об этом сообщает УМВД России по Амурской области.
«Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Свободненском районе Амурской области. Предварительно установлено, что в результате опрокидывания автобуса, в котором передвигались 48 пассажиров, двое граждан погибли», — сообщает telergam-канал «Амурская полиция».
На месте происшествия работают сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа. Выехал начальник Госавтоинспекции УМВД России по Амурской области.
