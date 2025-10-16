Пользователи со всего мира сообщили о сбоях в YouTube

Пользователи со всего мира сообщают о сбоях в работе видеохостинга YouTube. На это указывают данные сайта Downdetector.
«Более 358 тысяч пользователей из США, Канады, Великобритании и других стран сообщают о сбоях. Наиболее часто они жалуются на потоковое видео, работу сайта и приложения», — следует из данных Downdetector .
В России YouTube работает с перебоями с 2024 года. Роскомнадзор связывал ухудшение работы видеохостинга с уходом компании Google с российского рынка и прекращением ею поддержки локальной инфраструктуры.
Массовые сбои в работе крупных интернет-сервисов фиксируются не впервые: ранее пользователи из разных регионов России уже жаловались на доступ к таким платформам, как Steam, Roblox и Twitch. Тогда, по данным Downdetector, также отмечались перебои в работе популярных приложений и невозможность входа в аккаунты. Эксперты связывали это с техническими трудностями и изменениями в работе зарубежных компаний на российском рынке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.