Пользователи со всего мира сообщили о сбоях в YouTube

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбои в работе видеохостинга YouTube отмечаются по всему миру
Сбои в работе видеохостинга YouTube отмечаются по всему миру Фото:

Пользователи со всего мира сообщают о сбоях в работе видеохостинга YouTube. На это указывают данные сайта Downdetector.

«Более 358 тысяч пользователей из США, Канады, Великобритании и других стран сообщают о сбоях. Наиболее часто они жалуются на потоковое видео, работу сайта и приложения», — следует из данных Downdetector .

В России YouTube работает с перебоями с 2024 года. Роскомнадзор связывал ухудшение работы видеохостинга с уходом компании Google с российского рынка и прекращением ею поддержки локальной инфраструктуры.

Массовые сбои в работе крупных интернет-сервисов фиксируются не впервые: ранее пользователи из разных регионов России уже жаловались на доступ к таким платформам, как Steam, Roblox и Twitch. Тогда, по данным Downdetector, также отмечались перебои в работе популярных приложений и невозможность входа в аккаунты. Эксперты связывали это с техническими трудностями и изменениями в работе зарубежных компаний на российском рынке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пользователи со всего мира сообщают о сбоях в работе видеохостинга YouTube. На это указывают данные сайта Downdetector. «Более 358 тысяч пользователей из США, Канады, Великобритании и других стран сообщают о сбоях. Наиболее часто они жалуются на потоковое видео, работу сайта и приложения», — следует из данных Downdetector . В России YouTube работает с перебоями с 2024 года. Роскомнадзор связывал ухудшение работы видеохостинга с уходом компании Google с российского рынка и прекращением ею поддержки локальной инфраструктуры. Массовые сбои в работе крупных интернет-сервисов фиксируются не впервые: ранее пользователи из разных регионов России уже жаловались на доступ к таким платформам, как Steam, Roblox и Twitch. Тогда, по данным Downdetector, также отмечались перебои в работе популярных приложений и невозможность входа в аккаунты. Эксперты связывали это с техническими трудностями и изменениями в работе зарубежных компаний на российском рынке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...