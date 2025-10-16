Глобальный сбой YouTube: пользователи со всего мира сообщают о проблемах — что известно

Массовые сбои в работе YouTube затронули сотни тысяч пользователей по всему миру. В России за последние шесть часов было зафиксировано более трех тысяч жалоб, по данным сайтов Сбои.РФ и Downdetector. Проблемы начались ночью 16 октября 2025 года. Подробнее — в материале URA.RU.
Глобальный сбой
По данным Downdetector, более 358 тысяч пользователей из США, Канады, Великобритании и других стран сообщают о сбоях. Наиболее частые жалобы касаются потокового видео, работы сайта и приложения. Сбои начались около 10:00 UTC и затронули серверы YouTube, вызвав задержки загрузки, ошибки воспроизведения и недоступность контента. Google пока не комментировал ситуацию.
Сбои в России
В России, по данным сайта Сбой.РФ, зафиксировано около трех тысяч жалоб за последние 6 часов. Данные по регионам: Москва — 34%, Санкт-Петербург — 22%, Краснодарский край — 7%, Московская область — 5%, Ростовская область — 3%, Самарская область — 3%, Татарстан — 3%, Иркутская область — 2%, Ярославская область — 2%, Новосибирская область — 2%, Красноярский край — 2%, Свердловская область — 2%, Кузбасс — 2%, Нижегородская область — 2%, Воронежская область — 2%, Пермский край — 2%, Сахалин — 1%, Тверская область — 1%, Ульяновская область — 1%, Приморский край — 1%.
Жалобы пользователей
Пользователи в соцсетях выражают раздражение по поводу сбоя. Жалобы фокусируются на невозможности воспроизведения видео, зависаниях приложения и ошибках загрузки.
«Не загружается сайт — Не открывается ни приложение, ни сайт», — пишет один из пользователей. Другие соглашаются с автором этого сообщения, у них также не работает сайт. «Не воспроизводится видео», — пишет еще один пользователь.
