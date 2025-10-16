Выдворенный из Латвии пенсионер заявил о русофобии в этой стране

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пенсионер считает, что власти Латвии желают выдворить всех русскоговорящих
Пенсионер считает, что власти Латвии желают выдворить всех русскоговорящих Фото:

Латвия хочет депортировать из страны всех граждан России и русскоговорящих людей. Об этом заявил выдворенный латвийскими властями 74-летний пенсионер Григорий Еременко.

«Власти Латвии, мне кажется, хотели бы выдворить из страны всех граждан России и русскоязычных, они для этого даже специально законы придумали. Русские (властям — ред.) стали неугодными», — цитируют РИА Новости Еременко. 14 октября официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что пенсионеру, которого власти Латвии выдворили из страны, выдали российский паспорт.

Посольство РФ в Латвии считает преждевременными разговоры о немедленной депортации российских граждан, не оформивших статус постоянного жителя ЕС, сообщила российская дипмиссия. Заявление последовало после того, как Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) уведомило 841 гражданина России о необходимости покинуть страну до 13 октября, в связи с несоблюдением миграционных поправок.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Латвия хочет депортировать из страны всех граждан России и русскоговорящих людей. Об этом заявил выдворенный латвийскими властями 74-летний пенсионер Григорий Еременко. «Власти Латвии, мне кажется, хотели бы выдворить из страны всех граждан России и русскоязычных, они для этого даже специально законы придумали. Русские (властям — ред.) стали неугодными», — цитируют РИА Новости Еременко. 14 октября официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что пенсионеру, которого власти Латвии выдворили из страны, выдали российский паспорт. Посольство РФ в Латвии считает преждевременными разговоры о немедленной депортации российских граждан, не оформивших статус постоянного жителя ЕС, сообщила российская дипмиссия. Заявление последовало после того, как Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) уведомило 841 гражданина России о необходимости покинуть страну до 13 октября, в связи с несоблюдением миграционных поправок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...