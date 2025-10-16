Выдворенный из Латвии пенсионер заявил о русофобии в этой стране

Латвия хочет депортировать из страны всех граждан России и русскоговорящих людей. Об этом заявил выдворенный латвийскими властями 74-летний пенсионер Григорий Еременко.
«Власти Латвии, мне кажется, хотели бы выдворить из страны всех граждан России и русскоязычных, они для этого даже специально законы придумали. Русские (властям — ред.) стали неугодными», — цитируют РИА Новости Еременко. 14 октября официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что пенсионеру, которого власти Латвии выдворили из страны, выдали российский паспорт.
Посольство РФ в Латвии считает преждевременными разговоры о немедленной депортации российских граждан, не оформивших статус постоянного жителя ЕС, сообщила российская дипмиссия. Заявление последовало после того, как Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) уведомило 841 гражданина России о необходимости покинуть страну до 13 октября, в связи с несоблюдением миграционных поправок.
