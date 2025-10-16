Mash: Кларе Новиковой потребовалась помощь врачей из-за проблем с сердцем

Народной артистке России 78-летней Кларе Новиковой экстренно потребовалась медицинская помощь из-за резкого ухудшения самочувствия. Инцидент произошел 16 октября, когда у известной актрисы и участницы телепередачи «Аншлаг» внезапно поднялось артериальное давление.

«У Клары Новиковой резко ухудшилось самочувствие — ей стало плохо с сердцем, врачи предоставляют экстренную помощь», — уточнил telegram-канал Mash. Представители артистки информацию пока не комментируют.

Более двадцати лет назад Кларе Новиковой диагностировали онкологию. Она смогла успешно пройти лечение, однако с тех пор пристально следит за здоровьем чтобы не допустить рецидив. Ранее с сердечными проблемами были госпитализированы Лидия Федосеева-Шукшина и Виктор Сухоруков, который весной 2025 года перенес операцию после инфаркта. Многие представители старшего поколения артистов сталкиваются с хроническими заболеваниями и осложнениями, что требует постоянного медицинского наблюдения.

