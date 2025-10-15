За погибшего горняка челябинского ЮГК родные взыскали два миллиона рублей

В Пласте (Челябинская область) родственники погибшего горняка взыскали с национализированного холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) два млн рублей. Как URA.RU рассказали в правовом центре «Металлург», юристы оказали поддержку пострадавшей стороне.
«Деньги отсудили у предприятия жена и отец погибшего работника. Сотрудник трудился в компании ЮГК водителем „БелАЗа“, перевозил горную массу, добытую в карьере», — сообщили URA.RU в правовом центре.
Во время одной из смен автомобиль горняка из-за неровностей дороги опрокинулся. Работник получил множественные ушибы и переломы головы, ребер и других частей тела, повреждения внутренних органов. Подъехавшая в течение получаса бригада «скорой помощи» констатировала смерть водителя.
«Комиссия по расследованию несчастного случая установила его связь с производством и вину работодателя. В числе причин несчастья названы в том числе неудовлетворительная организация производства работ, нарушение требований в сфере промышленной безопасности опасных производственных объектов, нарушение правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», — пояснили юристы информагентству.
Трагедия произошла в 2022 году, а затем начались суды. Вдова и отец горняка обратились с иском к ЮГК о компенсации морального вреда. Пластовский городской суд подтвердил вину работодателя, связь несчастного случая с производством. Судья отметил, что смерть близкого человека является невосполнимой утратой, нарушены семейные связи, что повлекло нравственные страдания. ЮГК правосудие обязало выплатить по одному миллиону рублей каждому истцу.
Юристы правового центра «Металлург» сопровождали родственников погибшего на протяжении всего разбирательства сопровождали юристы правового центра «Металлург». Они помогли собрать все необходимые документы, дали правовые разъяснения и представили интересы пострадавших в суде.
В августе 2024 года Ростехнадзор приостановил работу четырех карьеров ЮГК в Челябинской области. Причиной стало нарушения техники безопасности работ. Возобновить работу на объектах компания смогла лишь спустя четыре месяца. Экологические последствия деятельности стали причиной взысканных с бывшего собственника Константина Струкова 3,9 млрд рублей.
Компания стала государственной в июле 2025 года. Мотивом для передачи бизнеса государству послужила лоббистская деятельность экс-владельца в должности зампредседателя заксобрания области.
