15 октября 2025

Малахов снял программу про кыштымского гуманоида Алешеньку

Шоу Малахова про кыштымского Алешенку выйдет в эфир в 17:00
Шоу Малахова про кыштымского Алешенку выйдет в эфир в 17:00

Телеведущий Андрей Малахов посвятил программу истории «кыштымского карлика» Алешеньки — существа, найденного в конце 90-х под Кыштымом (Челябинская область). Выпуск с участием бывшего следователя Владимира Бендлина, расследовавшего это дело в 1996 году, выйдет в эфир 16 октября на телеканале «Россия».

«Звездный телеведущий Андрей Малахов снял программу о „кыштымском карлике“ Алешеньке. Главным гостем программы стал следователь Кыштымского РОВД в отставке Владимир Бендлин, который расследовал в 1996 году гибель загадочного существа и даже держал его в руках», — сообщает telegram-канал «УРАЛ.LIVE».

Загадочное существо было обнаружено жительницей Кыштыма Тамарой Просвириной вблизи поселка Каолиновый. По легенде, она «услышала зов» и нашла гуманоида около 30 см длиной, сероватого цвета, без первичных половых признаков и пупка. Женщина назвала его Алешенькой, ухаживала за ним, пока ее не забрали в психбольницу.

Несмотря на версии о внеземном происхождении, современные исследования показали, что это мог быть недоношенный ребенок с генетическими аномалиями. Однако тайна остается — мумия существа была похищена биоэнергетиками и бесследно исчезла. Кроме того, Бендлин долгое время не давал комментариев. Лишь в 2019 году следователь впервые подробно рассказал о деле Алешеньки. В интервью URA.RU он рассказал, как все было на самом деле, куда исчез карлик и почему милиция остановила расследование.

