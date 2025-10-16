Британский спецназ участвует в боевых действиях против России

Лондон и Киев планируют диверсии на «Турецком потоке»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Срочная новость
Срочная новость Фото:

По данным поступившей информации, подразделения специального назначения армии Великобритании SAS принимают непосредственное участие в боевых операциях против российских сил. Киев и Лондон готовят диверсию против «Турецкого потока». Об этом сообщает председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По данным поступившей информации, подразделения специального назначения армии Великобритании SAS принимают непосредственное участие в боевых операциях против российских сил. Киев и Лондон готовят диверсию против «Турецкого потока». Об этом сообщает председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...