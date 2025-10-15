Уроженка Кыштыма Челябинской области Инга Оболдина получила одну из главных ролей в новом сериале «Пора на завод». Съемки проекта стартовали в октябре на действующем металлургическом производстве в Свердловской области. Проект расскажет историю московского инвестора, который устраивается на завод ради любимой девушки, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала ТНТ.
«Мы снимаем на гигантском действующем металлургическом производстве и это большой производственный вызов. Никто не будет останавливать работу завода ради нас, поэтому приходится решать массу вопросов с безопасностью, шумом, экстремальными температурами и логистикой. Уверен, все сложности мы преодолеем, тем более с таким потрясающим актерским ансамблем и столь сильной съемочной группой», — отметил режиссер картины Василий Свиридов, передает пресс-служба ТНТ.
В центре сюжета — жизнь столичного инвестора Вадима (Вячеслав Чепурченко), который ради любви к девушке Тане (Рината Тимербаева) устраивается на уральский завод, чтобы заслужить уважение ее отца — сурового бригадира-металлурга. Герою предстоит столкнуться с жаром цехов, грубым юмором коллег и неподъемными нагрузками. В съемках также задействованы Анатолий Журавлев, Анна Уколова, Анатолий Гущин и другие.
Свиридов отметил, что сериал рассчитан на разную аудиторию. По его словам, зрители, которые хотят просто посмеяться, получат яркую комедию, а те, кто предпочитает глубокие смыслы, увидят в истории метафору внутреннего преображения. Режиссер сравнил завод с призывом замедлиться, заглянуть в себя и избавиться от ненужного, добавив, что в этом контексте фраза «пора на завод» обретает особый смысл для каждого человека.
