15 октября 2025

В Челябинской области увеличили выплату контрактникам на СВО на миллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинское заксобрание одобрило предложение губернатора Алексея Текслера о повышении выплат контрактниками до 2,6 млн рублей
Челябинское заксобрание одобрило предложение губернатора Алексея Текслера о повышении выплат контрактниками до 2,6 млн рублей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Региональная выплата заключившим контракт на участие в СВО в Челябинской области увеличится с 1,5 миллиона до 2,4 миллиона рублей. Муниципальная вырастет вдвое — со 100 тысяч рублей до 200 тысяч. Депутаты заксобрания региона поддержали соответствующее предложение губернатора Алексея Текслера.

«Хочу поблагодарить всех, в том числе и от имени губернатора. Это была его инициатива», — обратился к собравшимся спикер ЗСО Олег Гербер

Выплаты будут производиться двум категориям, впервые заключившим контракт с Минобороны с 20 октября по 20 декабря 2025 года. Во-первых, это граждане РФ, состоящие на воинском учете в военкоматах области или отобранные пунктом отбора на военную службу по контракту Челябинска. Во-вторых, граждане России, попавшие на военную службу по призыву либо по мобилизации в военкоматах региона и подписавшие после этого контракт не ранее 20 октября 2025 года и не позднее 20 декабря 2025 года.

После вступления закона в силу единовременная выплата челябинским контрактникам составит 3 миллиона рублей: 2,4 миллиона из регионального бюджета, 200 тысяч (увеличивается вдвое) из средств муниципалитетов и 400 тысяч рублей из федеральной казны. Таким образом, с учетом зарплаты, доход челябинских контрактников в первый год службы составит 6 миллионов рублей.

Также в Челябинской области продолжают действовать и другие меры поддержки участников СВО и их семей. Предусмотрены выплаты на установку внутридомового газового оборудования, единовременная выплата на каждого ребенка участника спецоперации, путевки в детские лагеря отдыха, бесплатный проезд и так далее.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Региональная выплата заключившим контракт на участие в СВО в Челябинской области увеличится с 1,5 миллиона до 2,4 миллиона рублей. Муниципальная вырастет вдвое — со 100 тысяч рублей до 200 тысяч. Депутаты заксобрания региона поддержали соответствующее предложение губернатора Алексея Текслера. «Хочу поблагодарить всех, в том числе и от имени губернатора. Это была его инициатива», — обратился к собравшимся спикер ЗСО Олег Гербер Выплаты будут производиться двум категориям, впервые заключившим контракт с Минобороны с 20 октября по 20 декабря 2025 года. Во-первых, это граждане РФ, состоящие на воинском учете в военкоматах области или отобранные пунктом отбора на военную службу по контракту Челябинска. Во-вторых, граждане России, попавшие на военную службу по призыву либо по мобилизации в военкоматах региона и подписавшие после этого контракт не ранее 20 октября 2025 года и не позднее 20 декабря 2025 года. После вступления закона в силу единовременная выплата челябинским контрактникам составит 3 миллиона рублей: 2,4 миллиона из регионального бюджета, 200 тысяч (увеличивается вдвое) из средств муниципалитетов и 400 тысяч рублей из федеральной казны. Таким образом, с учетом зарплаты, доход челябинских контрактников в первый год службы составит 6 миллионов рублей. Также в Челябинской области продолжают действовать и другие меры поддержки участников СВО и их семей. Предусмотрены выплаты на установку внутридомового газового оборудования, единовременная выплата на каждого ребенка участника спецоперации, путевки в детские лагеря отдыха, бесплатный проезд и так далее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...