В Челябинской области увеличили выплату контрактникам на СВО на миллион рублей

Региональная выплата заключившим контракт на участие в СВО в Челябинской области увеличится с 1,5 миллиона до 2,4 миллиона рублей. Муниципальная вырастет вдвое — со 100 тысяч рублей до 200 тысяч. Депутаты заксобрания региона поддержали соответствующее предложение губернатора Алексея Текслера.
«Хочу поблагодарить всех, в том числе и от имени губернатора. Это была его инициатива», — обратился к собравшимся спикер ЗСО Олег Гербер
Выплаты будут производиться двум категориям, впервые заключившим контракт с Минобороны с 20 октября по 20 декабря 2025 года. Во-первых, это граждане РФ, состоящие на воинском учете в военкоматах области или отобранные пунктом отбора на военную службу по контракту Челябинска. Во-вторых, граждане России, попавшие на военную службу по призыву либо по мобилизации в военкоматах региона и подписавшие после этого контракт не ранее 20 октября 2025 года и не позднее 20 декабря 2025 года.
После вступления закона в силу единовременная выплата челябинским контрактникам составит 3 миллиона рублей: 2,4 миллиона из регионального бюджета, 200 тысяч (увеличивается вдвое) из средств муниципалитетов и 400 тысяч рублей из федеральной казны. Таким образом, с учетом зарплаты, доход челябинских контрактников в первый год службы составит 6 миллионов рублей.
Также в Челябинской области продолжают действовать и другие меры поддержки участников СВО и их семей. Предусмотрены выплаты на установку внутридомового газового оборудования, единовременная выплата на каждого ребенка участника спецоперации, путевки в детские лагеря отдыха, бесплатный проезд и так далее.
