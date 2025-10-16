Названа страна, которая создает негативную репутацию для России в Европе

Бортников: Лондон раздувает в ЕС истерию о мнимой угрозе с Востока
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Британия ведет антироссийскую компанию в Европе, заявил Бортников
Британия ведет антироссийскую компанию в Европе, заявил Бортников Фото:

В странах Евросоюза наращивается информационная кампания вокруг сфабрикованной «угрозы с Востока». Истерия активно раздувается при непосредственном участии Лондона. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

«С подачи Лондона и возглавляемой им „партии войны“ в Евросоюзе раздувается истерия по поводу мнимой „угрозы с Востока“, — передает слова Бортникова РИА Новости. Он добавил, что западные элиты целенаправленно лишают Евросоюз политической субъектности, используя методы, которые ранее уже применялись в отношении Украины.

По его словам, создание образа внешнего врага используется как инструмент для консолидации. Также такие действия призваны оказать давление на европейские государства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В странах Евросоюза наращивается информационная кампания вокруг сфабрикованной «угрозы с Востока». Истерия активно раздувается при непосредственном участии Лондона. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников. «С подачи Лондона и возглавляемой им „партии войны“ в Евросоюзе раздувается истерия по поводу мнимой „угрозы с Востока“, — передает слова Бортникова РИА Новости. Он добавил, что западные элиты целенаправленно лишают Евросоюз политической субъектности, используя методы, которые ранее уже применялись в отношении Украины. По его словам, создание образа внешнего врага используется как инструмент для консолидации. Также такие действия призваны оказать давление на европейские государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...