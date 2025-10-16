В странах Евросоюза наращивается информационная кампания вокруг сфабрикованной «угрозы с Востока». Истерия активно раздувается при непосредственном участии Лондона. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
«С подачи Лондона и возглавляемой им „партии войны“ в Евросоюзе раздувается истерия по поводу мнимой „угрозы с Востока“, — передает слова Бортникова РИА Новости. Он добавил, что западные элиты целенаправленно лишают Евросоюз политической субъектности, используя методы, которые ранее уже применялись в отношении Украины.
По его словам, создание образа внешнего врага используется как инструмент для консолидации. Также такие действия призваны оказать давление на европейские государства.
