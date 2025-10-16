Раскрыты детали, как ВСУ организовали операцию «Паутина»

Бортников: СБУ провела операцию «Паутина» под кураторством британской разведки
Украина организовала «Паутину» под кураторством британской разведки
Украина организовала «Паутину» под кураторством британской разведки Фото:
новость из сюжета
БПЛА атаковали Иркутскую и Мурманскую области 1 июня 2025 года

СБУ провела операцию «Паутина» под кураторством британской разведки, а Лондон обеспечил ее пропагандистское сопровождение, заявляя о якобы огромном нанесенном ущербе РФ и чисто украинском «авторстве» диверсии. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на 57-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб СНГ (СОРБ) в Самарканде. 

«Под непосредственным кураторством британской разведки прямо накануне переговоров украинской и российской делегации в Стамбуле (2 июня сего года — прим. URA.RU) была проведена операция СБУ „Паутина“», — цитирует Бортникова РИА Новости. По его словам, Великобритания обеспечивала пропаганду — в СМИ публиковали фейки о якобы огромном нанесенном ущербе и исключительно украинском «авторстве» диверсии.

В июне ВСУ совершили теракты с применением FPV-дронов в отношении военных аэродромов сразу в пяти регионах страны. Как сообщили в Минобороны РФ, действия киевского режима были направлены против объектов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Подробнее — в отдельном сюжете URA.RU.

