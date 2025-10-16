На Украине действует более 120 колл-центров, которые вовлекают подростков и пенсионеров в России в террористическую деятельность под руководством ВСУ и СБУ. Об этом сообщил директор ФСБ РФ, председатель СОРБ Александр Бортников на 57-м заседании СОРБ в Самарканде.
«В частности, подростки, пенсионеры и иные финансово зависимые лица вовлекаются в совершение терактов через мошеннические действия колл-центров, курируемых СБУ и подразделениями информационно-психологических операций ВСУ. Только на территории Украины таких колл-центров — более 120», — передает РИА Новости слова Бортникова.
Бортников подчеркнул, что в подобных структурах используются методы информационно-психологического давления на уязвимые категории населения России. Он добавил, что среди адресатов агитации — мигранты, радикально настроенные лица, маргинальные группы, наркозависимые и граждане с психическими заболеваниями. Подростки, пенсионеры и иные финансово зависимые россияне вовлекаются в совершение терактов через мошеннические действия колл-центров, которые координируются СБУ и подразделениями информационно-психологических операций ВСУ.
Координация подобных операций осуществляется дистанционно, с помощью мессенджеров и социальных сетей. Для транспортировки средств поражения на территорию России используются перевозчики, которые зачастую не осведомлены о содержании своих грузов.
