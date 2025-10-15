15 октября 2025

В Перми рухнули цены на модный виноград-гигант

В Перми виноград Шайн Мускат подешевел на 67%
Виноградины по размеру походят на помидоры черри
Виноградины по размеру походят на помидоры черри Фото:

В Перми снизились цены на виноград сорта Шайн Мускат. В феврале 2025 года он стоил от 499,99 рубля. В октябре начальная цена за килограмм опустилась до 299,99 рубля. Корреспондент URA.RU выяснил, в каких торговых сетях продают модный виноград-гигант.

«Виноград Шайн Мускат нефритовый. Стоимость за килограмм — 299,99 рубля», — написано на ценнике в супермаркете «Перекресток».

В торговой сети «Лента» килограмм популярного винограда продают за 329 рублей. В «Магните» его можно купить за 359,99 рубля. Самый дорогой Шайн Мускат предлагают в сервисе доставки «Самокат». Там за полкилограмма придется заплатить 349 рублей.

Виноград Шайн Мускат обрел популярность в начале 2025 года. В социальных сетях он стал трендом, сместив дубайский шоколад. Виноград необычен тем, что размер его ягод сопоставим с помидорами черри. Журналисты URA.RU попробовали новинку одними из первых.

