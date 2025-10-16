Аналитики назвали города ХМАО с самыми дешевыми квартирами в новостройках

В ХМАО самые дешевые квартиры в новостройках продают в Сургуте. Дороже всего первичку реализуют в Нижневартовске, сообщают аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».
«В Сургуте самая низкая цена квартир на первичном рынке. Здесь можно купить студию 24 квадратных метра в новостройке за 2,5 миллиона рублей», — следует из исследования. При этом, в муниципалитете продают и самую дорогую в регионе недвижимость. Так трешка на первичке размером 90 квадратов стоит 38,7 миллионов рублей.
В Югорске минимальная цена жилья на первичном рынке — 3,6 миллионов рублей, но это цена за квартиру площадью около 48 квадратных метров. На третьем месте Нефтеюганск, где можно купить почти 60 квадратов за 4,8 миллионов рублей. В Нягани жилье в 53 квадратных метра стоит 5,3 миллиона рублей, а в Ханты-Мансийске за 5,6 миллионов продают новые квартиры размером 68 квадратов.
Самые дорогие на первичке — в Нижневартовске. За 5,7 миллионов можно купить квартиру в новостройке площадью чуть больше 60 квадратных метров.
Уточняется, что больше половины новостроек в ХМАО приходится на Сургут — 60,6%, на втором месте Нефтеюганск — 23,8%, на третьем Ханты-Мансийск — 12%. На Нягань, Югорск и Нижневартовск остается 3,6% первичного рынка жилья.
Ранее URA.RU сообщало что в ХМАО подскочили цены на арендное жилье. Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Югре за год выросла почти на 6%. В среднем снять однушку на месяц в регионе стоит почти 23 тысячи рублей.
