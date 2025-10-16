Бастрыкину доложат о расследовании опрокидывания автобуса с 48 пассажирами

Бастрыкину доложат о произошедшем в Приамурье
Бастрыкину доложат о произошедшем в Приамурье
новость из сюжета
Автобус с 48 пассажирами опрокинулся в Приамурье, есть погибший и множество пострадавших

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК РФ по Амурской области Андрею Коротких доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту смертельного ДТП с автобусом на 19-м километре подъезда к городу Свободному. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«Председателю СК России представят доклад о расследовании обстоятельств ДТП в Амурской области, — приводится в telegram-канале СК России. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По данным следствия, авария произошла накануне, когда легковой автомобиль столкнулся с автобусом, перевозившим работников подрядной организации, задействованных на строительстве нового предприятия. В результате происшествия погиб пассажир автобуса, еще один человек получил травмы. В настоящее время следователи устанавливают причины ДТП, а также выясняют, соответствовали ли оказанные транспортные услуги требованиям безопасности.

