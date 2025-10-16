Около 50 человек пострадали при опрокидывании автобуса в Амурской области

Пострадавшие госпитализированы, заявили в Минздраве
Пострадавшие госпитализированы, заявили в Минздраве
Автобус с 48 пассажирами опрокинулся в Приамурье, есть погибший и множество пострадавших

В результате дорожно-транспортного происшествия с опрокидыванием автобуса в Свободненском районе Амурской области пострадало 49 человек. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

«49 человек пострадало в результате ДТП в Свободненском районе», — говорится в официальном telegram-канале Минздрава. Там добавили, что один человек погиб на месте, а 14 пострадавших были доставлены в медицинские учреждения для госпитализации. По информации медицинских источников, 13 человек находятся в отделении травматологии с травмами средней степени тяжести, один пациент в реанимационном отделении пребывает в тяжелом состоянии с последующей плановой транспортировкой в областную больницу.

После поступления информации о происшествии к месту событий была незамедлительно направлена специализированная бригада Территориального центра медицины катастроф. По данным координаторов, в состав медицинской группы вошли профильные специалисты Амурской областной клинической больницы для организации практической помощи пострадавшим на месте.

Как отмечается в официальных сообщениях, сотрудники Свободненской больницы оперативно организовали оказание необходимой медицинской помощи всем пострадавшим в ДТП. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего инцидента, а медицинские службы продолжают работу по стабилизации состояния пострадавших.

