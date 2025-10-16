Культовое шоу Victoria's Secret вновь вернулось на мировую арену, собрав на подиуме в Нью-Йорке ведущих моделей современности. В показе приняли участие как легендарные «ангелы» прошлых лет, так и представители нового поколения, среди которых были беременная Жасмин Тукс, модель плюс-сайз Эшли Грэм. Яркие кадры легендарного возварщения моделей — в фоторепортаже URA.RU.
Если ранее Victoria's Secret ассоциировался исключительно с недосягаемыми стандартами красоты, то теперь бренд стремится продемонстрировать принятие разнообразия внешности, возраста и типов фигур. Показ был открыт 34-летней беременной моделью Жасмин Тукс. Она вышла на подиум в эффектном ансамбле телесного оттенка, украшенном золотистой сеткой и крыльями, инкрустированными жемчугом.
Одна из ведущих сторонниц бодипозитива, модель плюс-сайз Эшли Грэм, на мероприятии предстала в черной двойке. Ее образ дополнили черные ангельские крылья.
Вновь вышли на подиум и легендарные «ангелы»: Джиджи и Белла Хадид, Адриана Лима, Алессандра Амброзио и Барбара Палвин. Джиджи Хадид представила два эффектных наряда: один — в нежно-розовых тонах с накидкой, украшенной цветочными мотивами, другой — в классическом белом исполнении с традиционными ангельскими крыльями.
В показе Victoria»s Secret поучаствовало и новое поколение моделей, сделав акцент на молодых лицах индустрии. В показе приняли участие Айрис Лоу, дочь актера Джуда Лоу, Лила Мосс, дочь супермодели Кейт Мосс, а также Барби Феррейра и трансгендерная (Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) модель Алекс Консани.
Кроме того, на подиуме дебютировала невестка Арнольда Шварценеггера — 28-летняя Эбби Чемпион. Модель продемонстрировала два различных наряда: первый представлял собой ансамбль из фиолетовых и голубых оттенков, украшенный стразами, а второй — черный комплект, дополненный розовым пеньюаром и крупными крыльями.
