15 октября 2025

Челябинцев поразила стоимость гигантского китайского винограда

В Челябинске снижается стоимость винограда «Шайн мускат»
Ягоды без косточек поражают своими размерами и ценой
Ягоды без косточек поражают своими размерами и ценой Фото:

Жителей Челябинска и области поразили размеры и стоимость винограда без косточек сорта «Шайн мускат», который поставляется в упаковке с китайскими иероглифами. Стоимость килограмма ягод сейчас достигает 300 рублей, а раньше была еще дороже, рассказывает корреспондент URA.RU.

«Интересные ягоды, крупные, на вид как пластиковые. Вкус виноград не напоминает, но сладковатый, консистенция как у винограда, освежает. Стоимость в магазине у дома около 290 рублей за килограмм, в целом видели и за 350, и за 400 рублей», — рассказала челябинка Мария.

Виноград можно найти на сайте «Авито», стоимость за килограмм от 280 рублей. В сети «Перекресток» раньше он продавался по цене 399 рублей за кг, сейчас доступен по цене 299 рублей за кг. В «Магните» можно купить «Шайн мускат» по стоимости 359,99 рублей за кг, в «Ленте» — 329 рублей за кг.

Так, в соседней Перми также снизились цены на виноград этого сорта. В феврале 2025 года он стоил от 499,99 рубля. В октябре начальная цена за килограмм опустилась до 299,99 рубля.

