15 октября 2025

Под Озерском строят новое хранилище по захоронению радиационных отходов

Отходы будут находиться за несколькими барьерами защиты от них
В Челябинской области в восьми км от Озерска возводится новое хранилище по захоронению радиационных отходов. Как заявили в Росатоме, эксплуатироваться объект будет до 2060 года.

«Строительство пункта объемом 225 тысяч кубометров для финальной изоляции радиационных отходов (РАО) в санитарно-защитной зоне «Маяка» продолжится до 2035 года, его эксплуатация — до 2060 года. Мониторинг безопасности объекта после заполнения всех модулей будет длиться не менее 300 лет», — рассказала газета «Вестник Маяка».

Всего построят 15 модульных сооружений монолитного типа размерами 70 на 70 метров и высотой шесть метров. Каждая из таких карт рассчитана на 15 тысяч кубометров РАО. Объект возводят в санитарно-защитной зоне «Маяка». Пункт предназначен для финальной изоляции РАО третьего и четвертого классов — низко- и средне-активных короткоживущих отходов.

Безопасность хранилища, отметили проектировщики, обеспечивается за счет концепции многобарьерной защиты. Она включает систему из инженерных и естественных барьеров, предотвращающих распространение радионуклидов в окружающую среду.

Объект посетил директор по государственной политике в области радиоактивных отходов, отработавшего ядерного топлива и вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных объектов Росатома Василий Тинин. Также на месте побывал начальник управления Ростехнадзора Дмитрий Белкин.

Тинин уточнил, что в декабре госкорпорация рассчитывает получить заключение о соответствии. Документ подтвердит, что построенный объект отвечает проектной документации и требованиям законодательства. В первом квартале 2026 года филиал «Озерский» ФГУП «НО РАО» (национальный оператор по обращению с РАО) планирует получить лицензию на эксплуатацию объекта и начать захоронение отходов. Их основным поставщиком станет ПО «Маяк».

Развитие инфраструктуры для обращения с радиоактивными отходами на «Маяке» ведется по разным направлениям. В начале октября URA.RU сообщило о вводе в строй новой печи остекловывания для переработки высокоактивных отходов, что повысило технологические возможности комбината.

