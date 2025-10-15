Гигантский виноград из Китая обвалился в цене в магазинах ХМАО

Гигантский виноград из Китая резко подешевел в магазинах ХМАО. Цена за килограмм снизилась в среднем за 300 рублей.
«Виноград „Шайн Мускат нефритовый“. 299 рублей за килограмм со скидкой», — следует из описания товара.
Экзотический продукт появился в югорских супермаркетах еще зимой 2025 года. Тогда новинка вызвала ажиотаж: местные скупали китайский виноград по высоким ценам. Килограмм стоил порядка 600 рублей.
«Шайн Мускат» был выведен в Японии, однако в Россию экзотический виноград поставляют в основном из Китая. Особенность сорта — большие светло-зеленые ягоды, которые достигают пяти сантиметров в диаметре, а также нетипичный вкус.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на треть упала стоимость борщевого набора. «Больше всего с августа подешевела свекла — с 57 до 33 рублей за килограмм, а также морковь — с 62 до 40 рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!