15 октября 2025

Гигантский виноград из Китая обвалился в цене в магазинах ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Больше, чем за полгода, китайский виноград подешевел с 600 до 300 рублей за килограмм
Больше, чем за полгода, китайский виноград подешевел с 600 до 300 рублей за килограмм Фото:

Гигантский виноград из Китая резко подешевел в магазинах ХМАО. Цена за килограмм снизилась в среднем за 300 рублей.

«Виноград „Шайн Мускат нефритовый“. 299 рублей за килограмм со скидкой», — следует из описания товара.

Экзотический продукт появился в югорских супермаркетах еще зимой 2025 года. Тогда новинка вызвала ажиотаж: местные скупали китайский виноград по высоким ценам. Килограмм стоил порядка 600 рублей.

«Шайн Мускат» был выведен в Японии, однако в Россию экзотический виноград поставляют в основном из Китая. Особенность сорта — большие светло-зеленые ягоды, которые достигают пяти сантиметров в диаметре, а также нетипичный вкус.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на треть упала стоимость борщевого набора. «Больше всего с августа подешевела свекла — с 57 до 33 рублей за килограмм, а также морковь — с 62 до 40 рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Гигантский виноград из Китая резко подешевел в магазинах ХМАО. Цена за килограмм снизилась в среднем за 300 рублей. «Виноград „Шайн Мускат нефритовый“. 299 рублей за килограмм со скидкой», — следует из описания товара. Экзотический продукт появился в югорских супермаркетах еще зимой 2025 года. Тогда новинка вызвала ажиотаж: местные скупали китайский виноград по высоким ценам. Килограмм стоил порядка 600 рублей. «Шайн Мускат» был выведен в Японии, однако в Россию экзотический виноград поставляют в основном из Китая. Особенность сорта — большие светло-зеленые ягоды, которые достигают пяти сантиметров в диаметре, а также нетипичный вкус. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на треть упала стоимость борщевого набора. «Больше всего с августа подешевела свекла — с 57 до 33 рублей за килограмм, а также морковь — с 62 до 40 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...